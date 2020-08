18:08 Uhr

Manchester City vs. Olympique Lyon live im TV und Stream - Übertragung im Free-TV heute am 15.8.20?

Viertelfinale Champions League: Lobt die Arbeit von Pep Guardiola. Wer überträgt das Viertelfinalspiel zwischen Man City und Olympique Lyon live in TV oder Stream aus Lissabon?

Manchester City trifft auf Olympique Lyon im Viertelfinale der Champions League : Wo Sie die CL-Partie und weitere Spiele live in TV, Fernsehen und Stream auf DAZN oder Sky sehen können, das erfahren Sie hier.

Klar setzte sich Manchester City gegen Real Madrid durch, jetzt wartet im Viertelfinale der Champions League Olympique Lyon auf The Citizens aus England. Den Franzosen gelang im Achtelfinale eine kleine Sensation. Sie warfen Juve mit Christiano Ronaldo aus dem Wettbewerb. Damit treffen zwei starke Mannschaften aufeinander. Trainer Pep Guardiola wird auch im Viertelfinale auf den deutschen Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan setzen, der schon gegen Turin durchspielte.

Wir verraten hier, wie Sie das Spiel Man City gegen Olympique Lyon live in der Champions League in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Sky oder DAZN? Und gibt es die Chance auf Free-TV?

Datum, Uhrzeit und Termine: Champions League heute in Lissabon

Achtelfinal-Rückspiel: 7. August

7. August Viertelfinale : 12. bis 15. August

: 12. bis 15. August Halbfinale : 18. und 19. August

: 18. und 19. August Finale: 23. August

Man City - Olympique Lyon : Live in TV, Fernsehen & Stream - Free-TV?

Wo können die Fans die Spiele von Manchester City und Olympique Lyon live im Fernsehen oder Stream verfolgen? Auf DAZN, SKY oder im Free-TV auf ARD oder ZDF ?

Das Spiel Man City gegen Olympique Lyon wird heute am Samstag, 15. August, ab 21 Uhr auf DAZN und Sky übertragen. Im Free-TV läuft es nicht.

Alle Partien der Champions League werden von Streaming-Anbieter DAZN und Pay-TV-Sender Sky übertragen. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und das Finale sind auch live im Fernsehen und im Streaming zu sehen. Wer auf eine Ausstrahlung im Free-TV setzt, kann die Vorberichterstattung auf Sky Sport News HD verfolgen. Auch im Anschluss an die Spiele gibt es im Free-TV die besten Ausschnitte der Champions League Spiele.

Man City - Olympique Lyon in den Finalspielen der Champions League in Lissabon

In beiden Wettbewerben (auch Europa League) wird die Auslosung in drei Durchgänge unterteilt. Erst werden die Viertelfinal-Paarungen gezogen, dann die Halbfinal-Paarungen, und am Schluss wird noch ermittelt, welcher Halbfinal-Sieger im Endspiel auf dem Papier das Heimrecht besitzt. Nachdem RB Leipzig Atlético Madrid zugelost wurde und im Halbfinale gegen den Gewinner aus der Partie Atalanta Bergamo gegen Paris Saint Germain antreten müssen, können die Leipziger erst im Finale auf den FC Bayern treffen, falls der Verein im Wettbewerb bleibt.

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München würde beim Erreichen des Viertelfinals der Champions League in der Endrunde in Lissabon auf den FC Barcelona oder SSC Neapel treffen.

