10.08.2020

Manchester United - FCK live im TV und Stream – EL-Übertragung heute am 10.8.20 im Free-TV?

Bild: Darren Staples, CSM via ZUMA Wire/dpa

Manchester United gegen FC Kopenhagen live im TV und Stream: Die Vereine treffen heute am 10.8.20 im Viertelfinale der Europa League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und Stream finden Sie hier. Wird die EL-Partie im Free-TV gezeigt? Hier gibt es die Antwort.

Von Christian Gerngras

Mit einem Endstand von 5:0 im Hinspiel und 2:1 im Rückspiel setzte sich Manchester United mit einem Gesamtergebnis von 7:1 klar gegen den Linzer Athletik-Sport-Klub durch und sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Auch der FC Kopenhagen hat mit einem starken Gesamtergebnis von 4:0 in den Achtelfinal-Partien gegen Istanbul überzeugt.

Nun treffen der zweitplatzierte Verein der dänischen Superliga und der Drittplatzierte der englischen Premiere League im Viertelfinale der Europa League aufeinander. Läuft das Spiel Manchester - Kopenhagen live im Free-TV oder im Live-Stream bei DAZN oder Sky? Alle Antworten haben wir hier für Sie.

Weitere Infos finden Sie hier:

Manchester United vs. FC Kopenhagen: Wann & wo live in TV & Stream sehen?

Wann findet das EL-Viertelfinale zwischen Manchester United und Kopenhagen statt? Die wichtigsten Fakten gibt es hier:

Wer: Manchester United - FC København

- Wann: 10. August, 21 Uhr

10. August, 21 Uhr Wo : RheinEnergieStadion in Köln

: in Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Stream: kostenpflichtiger Live-Stream auf DAZN

Übertragung der Europa League mit ManU - FCK: Viertelfinale live im TV, Free-TV & Stream

Einige Spiele der Europa League können Sie live im Free-TV verfolgen, die meisten Partien lassen sich jedoch nur im kostenpflichtigen Live-Stream bei DAZN ansehen. So auch das Viertelfinal-Spiel zwischen Manchester United und dem FC Kopenhagen. Jeweils eine Partie pro Spielrunde wird kostenlos auf RTL gezeigt: Ein Live-Spiel des Viertelfinales, Halbfinales sowie das Endspiel in Köln am 21. August.

Europa League Live-Ticker: Spielplan, Spielstand, Ergebnis, Tabelle bei Manchester United gegen FC København

Sie können alle Spiele der UEFA Europa League bei uns im Live-Ticker verfolgen. Den Ticker finden Sie hier:

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

(AZ)

