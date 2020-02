vor 1 Min.

Marathon in Tokio 2020: Strecke, Live-TV & Anmeldung - Corona mit Auswirkungen?

Der Marathon in Tokio 2020 steht an. Doch findet er statt angesichts des Corona-Virus? Hier alle Infos zu Strecke, TV-Übertragung live in TV und Stream, Zeitverschiebung und Anmeldung.

Der Tokio Marathon (東京マラソン, Tokyo Marason) ist eine jährliche Marathon-Sportveranstaltung in Tokio, der Hauptstadt Japans. Es ist ein IAAF Gold Label Marathon und einer der sechs World Marathon Majors. Die letzte Austragung des Rennens fand am 3. März 2019 statt. Es wird von der Tokyo Metro gesponsert. 2020 findet der Marathon am 1. März statt.

Corona-Virus: Findet der Tokio-Marathon 2020 statt?

Absage? Ausfall? Der Tokio-Marathon in Tokio 2020 findet statt. Wegen des Coronavirus bekommen die Läufer des Tokio-Marathons 2020 auf Wunsch Masken. Zudem werden Desinfektionsmittel ausgegeben. Allerdings treten beim Tokio-Marathon heuer nur Profis an. Amateure wurden aus Sorge für der Covid-19-Krankheit ausgeschlossen. Somit dürften nur 200 statt 40.000 Läufer antreten. Angemeldet hatten sich bereits 38.000 Läufer und Läuferinnen, diese müssen nun daheim bleiben. Das Corona-Virus behindert somit mehr und mehr Sport-Events. So wurde bereits das Formel-1 Rennen in China 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben.

Marathon in Tokio 2020: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Der Tokio-Marathon findet am 1. März 2020 statt. Das Hauptrennen beginnt am Sonntag um 9.10 Uhr am Morgen. Japan liegt 8 Stunden vor Deutschland. Ist es in Japan also 9.10 Uhr, ist es in Deutschland 1.10 Uhr in der Nacht.

Marathon in Tokio 2020: Übertragung live in TV und Stream - Free-TV & Gratis-Stream?

Bisher gibt es für deutsche Zuschauer keine Möglichkeit, den Marathon in Tokyo 2020 live in TV, Fernsehen oder Stream zu verfolgen. Senderechte liegen aktuell nur für andere Kontinente vor. Wie es scheint, gibt es keine Übertragung im Free-TV oder Gratis-Stream. Wir bleiben aber dran.

Marathon in Tokio 2020: Zeitverschiebung, Zeitunterschied, Zeitzonen

Marathon in Tokio 2020: Strecke und Anmeldung

Der Streckenverlauf lässt sich grob so skizzieren: Tokyo Metropolitan Government Building -- Iidabashi -- Kanda -- Nihombashi -- Asakusa Kaminarimon -- Ryogoku -- Monzen-nakacho -- Ginza -- Takanawa -- Hibiya --Tokyo Station/Gyoko-dori Ave.

Hier finden Sie alle Informationen zur Anmeldung: https://www.marathon.tokyo/en/participants/guideline/

