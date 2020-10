vor 31 Min.

Marathons 2020, Top 8: Termine, Live-TV, Verschiebungen, Absagen

Marathon 2020: Die größten Marathons der Erde faszinierend Millionen Fans - auch solche, die nicht selbst laufen. Wir liefern alle Infos zu den Top-8 Marathons 2020: Übertragung live in TV und Stream, Termine, Uhrzeit und Datum.

Die Informationen zu den Top-8 Marathons 2020: Wir informieren Sie unter anderem rund um Termine und Live-TV. In diesem Jahr stehen wieder Marathon-Läufe an, die viele Menschen bewegen werden.

Hier finden Sie alle Marathons kurz vorgestellt samt Termin und Datum. Durch die Corona-Pandemie haben sich so einige Termine geändert.

Tokio Marathon: 1. März 2020

Datum: Der Marathon von Tokio fand am 1. März 2020 statt.

Der Tokyo Marathon (東京マラソン, Tokyo Marason) ist eine jährliche Marathon-Sportveranstaltung in Tokio , der Hauptstadt Japans. Es ist ein IAAF Gold Label Marathon und einer der sechs World Marathon Majors. Dieses Jahr starteten aufgrund des Coronavirus allerdings statt der angemeldeten 38.000 Läufer nur 200.

Alle Infos: Marathon in Tokio 2020: Corona? Strecke, Live-TV & Anmeldung

London Marathon: 4. Oktober 2020

Datum: Der Marathon von London findet am 04. Oktober 2020 statt.

Der London Marathon ist ein Langstreckenlauf, der in London , Großbritannien , stattfindet. Die Veranstaltung wurde erstmals am 29. März 1981 durchgeführt und findet seitdem jedes Jahr im Frühjahr statt. In diesem Jahr wird der Lauf nun aber aufgrund der Verbreitung des Coronavirus in den Oktober verschoben. Seit 2010 wird das Rennen von Virgin Money gesponsert. Der letzte Marathon in London fand am 28. April 2019 statt. Der London Marathon ist Teil der World Marathon Majors. Dieses Jahr findet ein Elite-Rennen in St James’s Park statt. Der Massenstart kann aufgrund von Corona nicht stattfinden, es gibt aber ein virtuelles Event.

Mehr: London Marathon 2020: Datum, Strecke & Live-TV

Paris Marathon: abgesagt

Datum: Der Marathon von Paris wurde insgesamt drei Mal verschoben, bis er schließlich abgesagt wurde

Der Paris International Marathon (Marathon International de Paris ) ist ein jährlicher Marathon, der vom Champs-Élysées in Richtung Place de la Concorde und weiter durch die Stadt bis zur Foch Avenue stattfindet. Sie ist neben dem Berlin-Marathon und dem London-Marathon eine der beliebtesten jährlichen Langstreckenlauf-Veranstaltungen in Europa. Wegen des Coronavirus soll der Lauf nun allerdings erst im April 2021 stattfinden.

Mehr: Paris Marathon 2020: Termin, Zeitplan, Strecke, Übertragung

Boston Marathon: abgesagt

Datum: Der Marathon von Boston wurde 2020 abgesagt.

Berlin Marathon: abgesagt

Datum: Der Marathon von Berlin wurde 2020 abgesagt.

Der Berlin-Marathon findet jährlich in der deutschen Hauptstadt statt. Die 1974 erstmals gestartete Veranstaltung findet traditionell am letzten Wochenende im September statt. Der Berlin-Marathon und die damit verbundenen Veranstaltungen sind auf zwei Tage verteilt. Auf der Marathonstrecke am Samstag vor der Laufveranstaltung treten Tausende von Inline-Skatern an. Power Walker, Handbiker, Rollstuhlfahrer und ein Kindermarathon (4.2195 km) sind ebenfalls Teil des Marathon-Wochenendes.

Chicago Marathon: abgesagt

Datum: Der Marathon von Chicago wurde abgesagt.

Washington Marathon: abgesagt (nur virtuelle Veranstaltung)

Datum: Der Marathon von Washington wurde abgesagt. Er soll nur als virtuelle Veranstaltung stattfinden.

New York Marathon: abgesagt

Datum: Der Marathon von New York wurde 2020 abgesagt.

Marathon 2020: Live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream - TV-Termine

Wann, wie und wo die Marathons 2020 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein werden, ist aktuell noch nicht klar. Hier werden wir Sie aber informieren, wann und wo welches Lauf-Event live in TV und Stream zu verfolgen sein wird.

Themen folgen