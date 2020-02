vor 20 Min.

Marathons 2020, Top 8: Termine und Live-TV

Marathon 2020: Die größten Marathons der Erde faszinierend Millionen Fans - auch solche, die nicht selbst laufen. Wir liefern alle Infos zu den Top-8 Marathons 2020: Übertragung live in TV und Stream, Termine, Uhrzeit und Datum.

Die Informationen zu den Top-8 Marathons 2020: Wir informieren Sie unter anderem rund um Termine und Live-TV. In diesem Jahr stehen wieder Marathon-Läufe an, die viele Menschen bewegen werden.

Hier finden Sie alle Marathons kurz vorgestellt samt Termin und Datum. Sobald auch die TV-Rechte bzw. die TV-Übertragung feststeht, aktualisieren wir diesen Artikel. Aktuell ist noch nicht klar, welcher Marathon wo, wann und wie live in TV und Stream zu verfolgen sein wird.

Tokio Marathon: 1. März 2020

Datum: Der Marathon von Tokio findet am 1. März 2020 statt.

Der Tokyo Marathon (東京マラソン, Tokyo Marason) ist eine jährliche Marathon-Sportveranstaltung in Tokio, der Hauptstadt Japans. Es ist ein IAAF Gold Label Marathon und einer der sechs World Marathon Majors. Die letzte Austragung des Rennens fand am 3. März 2019 statt. Es wird von der Tokyo Metro gesponsert.

Alle Infos: Marathon in Tokio 2020: Corona? Strecke, Live-TV & Anmeldung

Paris Marathon: 5. April 2020

Datum: Der Marathon von Paris findet am 5. April 2020 statt.

Der Paris International Marathon (Marathon International de Paris) ist ein jährlicher Marathon, der vom Champs-Élysées in Richtung Place de la Concorde und weiter durch die Stadt bis zur Foch Avenue stattfindet. Sie ist neben dem Berlin-Marathon und dem London-Marathon eine der beliebtesten jährlichen Langstreckenlauf-Veranstaltungen in Europa.

Boston Marathon: 20 April 2020

Datum: Der Marathon von Boston findet am 20. April 2020 statt.

Der Boston Marathon ist ein jährlich stattfindender Marathon, der von mehreren Städten im Großraum Boston im Osten Massachusetts, USA, veranstaltet wird. Es findet immer am Patriots Day statt, dem dritten Montag im April. Der Boston Marathon ist der älteste jährliche Marathon der Welt und gilt als eines der bekanntesten Straßenrennen der Welt. 1897 begann die Veranstaltung, inspiriert vom Erfolg des ersten Marathonwettbewerbs bei den Olympischen Sommerspielen 1896. Er ist einer von sechs World Marathon Majors. Sein Verlauf erstreckt sich von Hopkinton im südlichen Middlesex County bis zum Copley Square in Boston.

London Marathon: 26. April 2020

Datum: Der Marathon von London findet am 26. April 2020 statt.

Der London Marathon ist ein Langstreckenlauf, der in London, Großbritannien, stattfindet. Die Veranstaltung wurde erstmals am 29. März 1981 durchgeführt und findet seitdem jedes Jahr im Frühjahr statt. Seit 2010 wird das Rennen von Virgin Money gesponsert. Der letzte Marathon in London fand am 28. April 2019 statt. Der London Marathon ist Teil der World Marathon Majors.

Berlin Marathon: 27. September 2020

Datum: Der Marathon von Berlin findet am 27. September 2020 statt.

Der Berlin-Marathon findet jährlich in der deutschen Hauptstadt statt. Die 1974 erstmals gestartete Veranstaltung findet traditionell am letzten Wochenende im September statt. Der Berlin-Marathon und die damit verbundenen Veranstaltungen sind auf zwei Tage verteilt. Auf der Marathonstrecke am Samstag vor der Laufveranstaltung treten Tausende von Inline-Skatern an. Power Walker, Handbiker, Rollstuhlfahrer und ein Kindermarathon (4.2195 km) sind ebenfalls Teil des Marathon-Wochenendes.

Chicago Marathon: 11. Oktober 2020

Datum: Der Marathon von Chicago findet am 11. Oktober 2020 statt.

Der Chicago Marathon ist ein Langstreckenlauf, der jeden Oktober in Chicago, Illinois, stattfindet. Es ist einer der sechs World Marathon Majors und damit auch ein IAAF Gold Label Rennen. Der Chicago Marathon ist das viertgrößte Rennen nach Anzahl der Teilnehmer weltweit. Das Rennen findet jedes Jahr statt, außer 1987, als nur ein Halbmarathon gelaufen wurde.

Washington Marathon: 25. Oktober 2020

Datum: Der Marathon von Washington findet am 28. März 2020 statt.

Der Washington Marathon (Marine Corps Marathon (MCM)) ist ein jährlich stattfindender Marathon in Arlington, Virginia und Washington, DC. Das Leitbild des MCM ist es, die körperliche Fitness zu fördern, den guten Willen der Gemeinschaft zu steigern und die organisatorischen Fähigkeiten des United States Marine Corps zu präsentieren.

New York Marathon: 1. November 2020

Datum: Der Marathon von New York findet am 1. November 2020 statt.

Der New York City Marathon ist ein jährlicher Marathon, der durch die fünf Bezirke von New York City führt. Es ist der größte Marathon der Welt mit 52.812 Teilnehmern im Jahr 2018 und 98.247 Bewerbern für das Rennen 2017. Neben dem Boston-Marathon gehört es zu den herausragenden jährlichen Langstreckenläufen in den USA und ist einer der größten des weltweiten Marathonsports.

Marathon 2020: Live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream - TV-Termine

Wann, wie und wo die Marathons 2020 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen sein werden, ist aktuell noch nicht klar. Hier werden wir Sie aber informieren, wann und wo welches Lauf-Event live in TV und Stream zu verfolgen sein wird.

