09:11 Uhr

Marcus Sorg vertritt Jogi Löw in zwei Länderspielen

Marcus Sorg wird Joachim Löw während der kommenden beiden Länderspiele vertreten. Dabei zieht es den Neu-Ulmer so gar nicht ins Rampenlicht.

Von Stefan Kümmritz

Vor allem, wenn er so verschmitzt lächelt, wirkt Fußballtrainer Marcus Sorg trotz seiner 53 Jahre immer noch wie ein großer Junge, dem gerade ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Genau das ist dem glücklichen Weihnachtskind – Sorg wurde am 24. Dezember 1965 geboren – eben passiert. Der gebürtige Ulmer, dessen Zuhause in der Schwesterstadt Neu-Ulm liegt, darf – oder besser gesagt: muss – in den kommenden beiden Europameisterschafts-Qualifikationsspielen in Weißrussland (8. Juni) und gegen Estland (11. Juni) Bundestrainer Joachim Löw vertreten, da sich dieser nach einem Sportunfall länger schonen muss.

Marcus Sorg steht vor Bewährungsproben

Für Sorg sind die kommenden Partien Bewährungsproben. Da kann er zeigen, dass er nicht nur ein liebenswerter „großer Junge“ ist, ein guter Kumpel Jogis mit gewissen Qualitäten, sondern dass er fähig ist, das DFB-Team zumindest in zwei Begegnungen zu führen, auch wenn die Gegner nicht zur europäischen Spitze zählen.

Die Fähigkeit, ein Team zu führen, war ihm als noch junger Trainer das ein oder andere Mal abgesprochen worden. Zum Beispiel beim SSV Ulm 1846. Der hatte ihn am 4. September 2007 wegen Erfolglosigkeit entlassen. Nach 87 Spielen als Trainer der Spatzen, in denen er einen Punkteschnitt von 2,18 pro Partie erreichte – der beste Schnitt in seiner gesamten bisherigen Trainerlaufbahn. Aber er war ein Kumpeltyp, und im Verein glaubten die Verantwortlichen damals, dass er zu nahe an der Mannschaft sei, was seine Autorität einschränkt. Auch bei Bundesligist SC Freiburg strauchelte Sorg einst. Als vorheriger Nachwuchscoach am 1. Juli 2011 zum Cheftrainer der Erstligatruppe befördert, wurde er von diesem Amt am 29. Dezember des gleichen Jahres abgelöst.

Seine größten Erfolge feiert Marcus Sorg mit Nachwuchs-Mannschaften

Nach recht kurzem Gastspiel als U17-Trainer beim FC Bayern München wechselte er als Mann für den Nachwuchs zum Deutschen Fußball-Bund. Mit jungen Spielern konnte der ehemalige Stürmer immer schon sehr gut. So wurde „Sorgo“, so sein Spitzname, mit der deutschen U19 am 31. Juli 2014 Europameister. Weil er stets akribisch an sich gearbeitet und mit dem Nachwuchs großen Erfolg hatte, wurde er schließlich Löws Assistent.

Sorg war nie einer, der groß im Rampenlicht stehen wollte: Aber er ist bis heute einer, der zuverlässig schafft, absolut loyal ist, an sich arbeitet, immer ansprechbar, freundlich und positiv gestimmt ist und andere ernst nimmt. Dabei ist Fußball sein Leben, worunter seine Frau und die beiden Söhne etwas leiden müssen. Er sieht noch jung aus und nur, wenn sich wie bei der vergangenen Weltmeisterschaft Sorgenfalten in seinem Gesicht abzeichnen, weiß man, dass er ein ganz erwachsener Mann ist, der diesen jetzt stehen muss.

