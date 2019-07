vor 27 Min.

Maskierte überfallen Mesut Özil - Mitspieler verteidigt ihn

Mesut Özil wurde am Donnerstag in London Opfer eines Raubüberfalls.

Maskierte attackieren den Fußballstar Mesut Özil mitten in London. Sein Mitspieler Sead Kolasinac wird zum Helden.

Es passierte mitten auf einer Straße in London: Am helllichten Tag griff eine bewaffnete Motorrad-Gang kurz vor 17 Uhr Fußball-Star Mesut Özil und dessen Arsenal-Mitspieler Sead Kolasinac mit Messern an. Dies berichtete zunächst die Daily Mail, später die Bild. Offenbar hatten es die Täter auf das Luxusauto des Weltmeisters abgesehen, einen rund 110.000 Euro teuren Mercedes-Geländewagen.

Was im Anschluss folgte, erinnerte an einen Hollywood-Film: Kolasinac sprang aus dem Wagen und ging mit bloßen Händen auf die bewaffneten Angreifer los. Der 26-jährige verteidigte sich, seinen Mitspieler und dessen Frau. Einem mit Helm maskierten Täter der Bande versetzte Kolasinac gar einen Faustschlag – obwohl dieser mit einem langen Messer bewaffnet war.

Mesut Özil war nach dem Überfall sichtlich geschockt

Özil flüchtete im Wagen bis zu einem nahe liegenden türkischen Restaurant. Kellner und Köche liefen aufgeregt auf die Straße, stellten sich schützend vor die Fußballstars und verfolgten die flüchtenden Angreifer. Binnen Minuten war auch die Londoner Polizei vor Ort.

Der ehemalige Nationalspieler Özil, das zeigen Fotos, war nach dem Überfall sichtlich geschockt. Neben ihm ist seine Frau zu sehen, die offensichtlich ebenfalls die schlimmen Szenen miterlebt und im Luxusauto gesessen hatte. Das Ehepaar Özil und Mitspieler Kolasinac blieben wohl bei dem spektakulären Raubüberfall unverletzt.

Footage has emerged of Arsenal left-back Sead Kolasinac fighting off armed robbers while with Mesut Özil and Özil’s wife! pic.twitter.com/vd769zxNbN — CheekySport (@CheekySport) July 25, 2019

Überfall auf Mesut Özil: Ob die Polizei die Täter fassen konnte, ist unklar

Ein Sprecher von Özils Verein Arsenal London bestätigte am Abend den Überfall, von dem es ein siebensekündiges Video aus einer Überwachungskamera gibt. Darauf ist zu erkennen, wie Kolasinac die Angreifer abwehrt. Das rasend schnell im Netz kursierende Video wurde binnen kurzer Zeit vier Millionen Mal aufgerufen.

Ob die Polizei die Täter fassen konnte, war bis zum späten Abend nicht klar. (AZ)

Themen Folgen