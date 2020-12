vor 34 Min.

Max Hopp bei Darts-WM ausgeschieden

Max Hopp ist in der zweiten Runde der Darts-WM ausgeschieden.

Deutschlands Hoffnungsträger Max Hopp ist bei der Darts-WM in London ausgeschieden.

Der 24 Jahre alte Hesse verlor in der zweiten Runde mit 1:3 gegen Englands Routinier Mervyn King.

Schon im ersten Satz zeigte "The King" ein deutlich höheres Niveau und beeindruckte den "Maximiser" damit nachhaltig. Während Hopp in den vergangenen beiden Jahren die dritte Runde erreicht hatte, schied er diesmal früh aus. In der Geschichte des wichtigsten Turniers der Welt hat noch kein Deutscher das Achtelfinale erreicht.

Für Hopp endet damit ein durchwachsenes Corona-Jahr, bei dem er abseits des Halbfinaleinzugs bei der Team-WM nicht viele Erfolge verbuchen konnte. In der Rangliste ist Hopp inzwischen nicht mehr der beste deutsche Profi, weil Gabriel Clemens ihn überholt hat. Der Saarländer steigt nach einem Freilos in Runde eins am Montagabend ins Turnier ein.

