McLaren bestätigt: Sainz wird Nachfolger von Alonso

Vor den US Open

Alexander Zverev vom Turniersieg zum Formtief

Mit der Titelverteidigung in Washington startete Alexander Zverev wieder vielversprechend in die Vorbereitung auf die US Open. Nach den Niederlagen in Toronto und Cincinnati bleibt fraglich, wo der beste deutsche Tennisspieler vor dem Grand-Slam-Abschluss der Saison steht.