Medien: Tedesco bleibt vorerst Schalke-Coach

Arnd Peiffer hat in Östersund bereits seinen fünften WM-Titel gewonnen. Der Biathlet ist der Kopf der deutschen Mannschaft - und hat bei den Titelkämpfen in Schweden noch viel vor.

Ausblick

Das bringt der Wintersport am Donnerstag

Für die Biathleten steht bei der WM eine Premiere an. Erstmals werden WM-Medaillen in der Single-Mixed-Staffel vergeben. Für die Alpinen steht der Super-G auf dem Programm, die Skispringer sind bei der Raw Air in Trondheim gefordert.