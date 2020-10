22:58 Uhr

Medienbericht: Jonas Hector tritt offenbar aus Nationalmannschaft zurück

Der 30-jährige Nationalspieler Jonas Hector hat nach einem Bericht des Kicker die deutsche Elf verlassen. Sein Entschluss ist demnach schon vor Monaten gefallen.

Jonas Hector ist nach einem Bericht des Kicker aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Kapitän des Bundesligisten 1. FC Köln soll nach Informationen des Fachmagazins bereits vor den Länderspielen im September Bundestrainer Joachim Löw über seinem Rücktrittsentschluss informiert haben. Bereits im Juli habe der 30-Jährige dieses Vorhaben den Verantwortlichen seines Clubs mitgeteilt.

Sein Auswahldebüt gab der Abwehrspieler am 14. November 2014 beim 4:0 in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar. Insgesamt absolvierte Hector 43 Länderspiele und schoss drei Tore. Letztmals spielte er am 19. November 2019 gegen Nordirland für die Nationalelf. (dpa)

Lesen Sie dazu auch: Jogi Löws Nationalmannschaft ist nur bedingt abwehrbereit

