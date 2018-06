20:11 Uhr

Medienberichte: Leverkusens Torwart Leno wechselt zu Arsenal Sport

Der Wechsel von Nationalmannschafts-Torwart Bernd Leno von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal ist Medienberichten zufolge perfekt.

Nach übereinstimmenden Medieninformationen von Kicker und Sport Bild soll der Keeper Bernd Leno schon am 19. Juni nach dem Medizincheck bei den Gunners vorgestellt werden.

Er soll dort einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Der FC Arsenal spielt als Sechster der Premier League in der kommenden Saison in der Europa League. An dem 26 Jahre alten deutschen Nationalkeeper sollen unter anderen auch Atletico Madrid und der SSC Neapel interessiert gewesen sein, Leno selbst hatte einen Wechsel nach London aber stets präferiert. Spätestens, als Bayer in Lukas Hradecky den Torhüter von Eintracht Frankfurts verpflichtete, galt der der Abgang von Leno als sicher.

Die Ausstiegsklausel des Torwarts ist mittlerweile zwar abgelaufen, dennoch hatte Bayer Leverkusen Bereitschaft signalisiert, den Keeper trotzdem für die darin verankerte Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro ziehen zu lassen. (dpa)

