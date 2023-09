Shopify Rebellion übernimmt LoL LCS-Startplatz von TSM

Shopify Rebellion startet ab der nächsten Saison in der League-of-Legends-Liga LCS.

Die Organisation übernimmt den Startplatz von TSM, das die Liga nach elf Jahren verlässt.

"In League of Legends, einem der größten E-Sport-Titel mit einer langen Geschichte, einzusteigen, war für uns der klare nächste Schritt", schrieb Dario "TLO" Wünsch, E-Sport-Leiter bei Shopify, in einem Statement auf X, ehemals Twitter.

TSM hatte bereits im Mai angekündigt, den Startplatz zum Jahresende verkaufen zu wollen. Das Gründungsmitglied will nach sieben LCS-Titeln zukünftig aber in einer anderen, noch nicht bekannten Region antreten. Mit der aus Starcraft II und Dota 2 bekannten Organisation Shopify Rebellion, hinter der das namensgebende E-Commerce-Unternehmen steckt, ist nun der Abnehmer bekannt.

Statt Erfolgen prägten zuletzt Kontroversen das LoL-Team von TSM. Riot Games belegte Geschäftsführer Andy "Reginald" Dinh 2022 wegen Beleidigungen und Mobbing gegenüber Spielern mit einer Bewährungsstrafe. Noch dazu verlor TSM mit der insolventen Kryptobörse FTX den Namenssponsor.

(dpa)