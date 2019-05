Mexikanische Weltklasse-Geherin wegen Dopings gesperrt

Doping-Skandal

Verfahren gegen Ex-Eisschnellläufer Lehmann eingeleitet

Die NADA nimmt ein Disziplinarverfahren gegen den mutmaßlich in die "Operation Aderlass" verwickelten früheren Eisschnellläufer Robert Lehmann auf. Der Erfurter lief jahrelang in der deutschen Auswahl und betreute bis zur Vorwoche den Nachwuchs am Stützpunkt Berlin.