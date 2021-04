Michael Rummenigge: Bayern gehen in nächste Saison mit Flick

Michael Rummenigge geht davon aus, dass Hansi Flick Trainer des FC Bayern München bleibt.

Sein Bruder Karl-Heinz (65), Vorstandschef des Fußball-Rekordmeisters, werde Flick "niemals freiwillig ziehen lassen. Dafür kenne ich meinen Bruder zu gut. Wenn sich Karl-Heinz etwas in den Kopf gesetzt hat, hält er auch daran fest. In diesem Falle also an Hansi Flick", sagte der 57-Jährige in einer Kolumne des "Sportbuzzer": "Die Münchner werden auch in die kommende Saison mit Flick gehen!"

Einzige Hintertür: Flick, der als Nachfolger von Joachim Löw (61) als Bundestrainer gehandelt wird, würde auf seinen Abschied drängen. "Dies ist bisher allerdings nicht geschehen. Und ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass dies noch passieren wird", sagte Rummenigge. Angesichts der Meinungsverschiedenheiten zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic brauche es aber eine "große Aussprache, die wohl zeitnah erfolgen wird. Die Bayern werden alles daran setzen, dass man sich zusammenrauft."

RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann werde den Job bei den Münchnern "sicherlich irgendwann übernehmen, aber der jetzige Zeitpunkt wäre zu früh. Zudem dürfte man sich bei RB Leipzig die gleiche rhetorische Frage stellen wie in München: Warum sollten wir unseren vertraglich gebundenen Trainer gehen lassen?" Einen anderen potenziellen Trainer für die Münchner sieht Michael Rummenigge auf dem Markt nicht.

© dpa-infocom, dpa:210416-99-226301/2 (dpa)

Interview