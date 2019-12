vor 19 Min.

Mit dieser Aufstellung spielt der FC Augsburg gegen Mainz 05

Die Formkurve des FCA zeigte zuletzt nach oben. Trotzdem sind gegen Mainz drei Punkte Pflicht. Trainer Schmidt muss auf zwei Spieler verzichten. Die Aufstellung.

Sieben Punkte aus drei Spielen - die Bilanz des FC Augsburg aus den vergangenen Bundesliga-Partien kann sich sehen lassen. Die Formkurve der schlecht gestarteten Augsburger zeigt nach oben. Doch vorweihnachtliche Besinnlichkeit will sich beim FCA vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht so recht einstellen.

Baut der FC Augsburg gegen Mainz den Vorsprung auf die Abstiegsränge aus?

Denn trotz der Punktgewinne gegen die direkte Konkurrenz aus Paderborn, Berlin und Köln zuletzt steckt der FCA noch immer im Abstiegskampf. Mit 14 Punkten und Tabellenrang 14 liegen die Abstiegsplätze nicht weit entfernt. Bei einer Niederlage des FCA und einem Sieg der Düsseldorfer in Dortmund fiele die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt auf Platz 15.

Sorgen bereitet auch der erneute Patzer von Torhüter Tomas Koubek: Beim Ausgleichstreffer der Kölner am vergangenen Samstag sah der fehleranfällige Keeper zum wiederholten Mal in dieser Saison schlecht aus. Doch Schmidt stärkt seiner Nummer 1 den Rücken, verweist auf die drei Zu-null-Spiele vor dem Remis gegen den 1. FC Köln.

FCA: Schmidt muss gegen Mainz auf André Hahn und Raphael Framberger verzichten

Trotzdem: Der FCA will den Trend der vergangenen Wochen bestätigen, gegen Schmidts Ex-Klub Punkte gegen den Abstieg sammeln. Verzichten müssen die Augsburger dabei auf Raphael Framberger, für den die Hinrunde nach einem Muskelfaserriss aus dem Spiel gegen Köln beendet ist. Und auch André Hahn muss nach seiner Gelb-Roten Karte zuletzt auf der Tribüne Platz nehmen.

Die Situation bei Gegner Mainz ähnelt der des FCA in vielen Bereichen: Auch die Pfälzer sind im Aufwärtstrend, unter dem neuen Coach Achim Beierlorzer holten die Mainzer in zwei Spielen zwei Siege. Doch mit Rang 12 und 15 Punkten steht der FSV kaum besser da als die Augsburger - für beide Teams geht es am Samstag also um sehr viel. (dfl)

FCA - Mainz 05: Mit dieser Aufstellung spielt der FC Augsburg

Die Aufstellung: Koubek - Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max - Baier, Khedira - Vargas, Jensen, Richter - Niederlechner

