08:35 Uhr

Moritz Seider: Ein Talent feiert seinen Durchbruch

Nicht nur wegen seines ersten WM-Treffers wird dem 18-Jährigen eine große Karriere vorhergesagt. Eine Premiere feierte der Verteidiger in Augsburg.

Von Milan Sako

Wie er da steht im Bauch der Steel Arena mit dem Helm unter dem Arm, verschwitztem Lockenkopf und druckreif die Analysen formuliert, gewinnen die Journalisten den Eindruck: Hier spricht ein alter Hase. Moritz Seider ist ein gefragter Mann. Schließlich erhält er nach dem ersten WM-Einsatz der DEB-Mannschaft die Auszeichnung als bester Spieler.

„Wenn man in 20 oder 25 Jahren zurückblicken kann und da so ein schönes Präsent stehen hat, dann ist das schon etwas“, kommentiert der WM-Neuling die Trophäe. Nun ja, die Zeit für Rückblicke ist in seinem Fall noch nicht gekommen. Seider hat die Zukunft vor sich, und zwar eine ganz große. Der Bursche aus Zell an der Mosel bewegt nicht nur überragend den Puck, er stellt Rekordmarken auf.

Gleich das erste WM-Tor in der eigenen WM-Premiere für Deutschland bei den Titelkämpfen in der Ostslowakei zu schießen, ist etwas Besonderes. Nach den weiteren Treffern von Yasin Ehliz und Leon Draisaitl siegt das Team von Toni Söderholm mit 3:1 gegen Großbritannien. Nur 22 Stunden später beim 2:1-Sieg gegen die Dänen war der Silbermedaillen-Gewinner von Südkorea, schon mehr gefordert.

Die Eishockey-WM wird das Turnier von Moritz Seider

Unabhängig davon, wie weit die deutsche Mannschaft in diesem Turnier kommt: Es wird die WM von Moritz Seider. Der Verteidiger vom Meister Mannheim präsentiert sich auf der Weltbühne des Eishockeys. Hier ist ein Edelstein zu bewundern, der mehr ist als ein Roh-Diamant. In den Laptops der Spielerbeobachter aus der National Hockey League stehen längst seitenweise Statistiken über ihn. Bei der NHL-Talentziehung im Juni wird das Ausnahmetalent weit vorne platziert sein. Die NHL-Klubs werden sich um ihn reißen.

In der DEL gibt er mit 16 Jahren, sechs Monaten und 19 Tagen sein Debüt. Auch das ist nah dran am Rekord, den sein Mannheimer Teamkollege Marcel Goc mit 16 Jahren und 17 Tagen hält. Goc schlägt wenig später eine große NHL-Laufbahn (699 Einsätze) ein.

Gegen die Augsburger Panther erzielte das Super-Talent sein erstes DEL-Tor

Am 16. September 2018 beim 5:1 der Adler bei den Augsburger Panthern gelingt Moritz Seider in der 52. Minute sein erstes Tor. Einen Konter schließt der Verteidiger wie ein abgebrühter Profi ab. Den Puck aus dem Match bewahrt er zuhause auf. Wichtig auch: Trainer Pavel Gross vertraut seinem Talent und gibt Seider mehr und mehr Eiszeit. Nach der Hauptrunde zeichnet ihn die Liga als besten Neuling aus, danach folgt als Sahnehaube der Titelgewinn.

Auch in den Play-offs setzt sich der junge Bursche im Adler-Starensemble durch und steuert fünf Vorlagen bei, bevor die Mannheimer in den ausschweifenden Meisterfeiern den DEL-Pokal verbeulen. Zum Eishockey ist er zufällig gekommen. Nach einem Schnupperkurs im Kindergarten bleibt der kleine Moritz am Puck. Beim EHC Erfurt spielt er im Nachwuchs, mit 15 wechselte Seider in zu den Jungadlern Mannheim.

Seiders Vorbild ist Scott Niedermeyer

Als Vorbild nennt er den viermaligen Stanley-Cup-Sieger Scott Niedermeyer. Mit seinen 1,92 Metern hat Seider die nötigen Maße für die beste Liga der Welt. Um den Burschen im Kühnhackl-Format lässt sich nicht so leicht herumkurven. Auf dem Eis wirkt der 18-Jährige nicht so groß, weil er sich elegant auf den Kufen bewegt. „Der Moritz spielt mit Mut, er kann das Spiel gut lesen und bringt gute Pässe“, lobt der Bundestrainer. Auf die Frage, wohin es seine Nummer 91 bringen wird, antwortet Ex-Verteidiger Söderholm mit einem Grinsen: „Dorthin, wo ich nicht hingekommen bin. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Arbeit, bis er in der NHL spielt.“

Vorher aber wird in Kosice gezockt, im nächsten Match am Dienstag (20.15 Uhr/live in Sport 1) muss ein Sieg her, wenn die Deutschen ihre Viertelfinal-Chance wahren wollen. Schließlich würde es in Seiders bereits beachtlichen Lebenslauf passen, mit einem erfolgreichen Turnier seine WM-Karriere zu starten.

