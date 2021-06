Drei Rennen hintereinander - die Formel 1 strapaziert ihr Personal

Die nächsten beiden WM-Läufe der Formel 1 steigen in der ländlichen Idylle der Steiermark. Mit drei Rennen hintereinander wird das Personal stark in Anspruch genommen - Max Verstappen nimmt es locker.

Mit der Brust nimmt Max Verstappen den Ball an, lässt ihn auf den linken Fuß abtropfen und hält die Pille anschließend neunmal hoch. Das wenige Sekunden lange Video auf Twitter zeigt, dass der schnellste niederländische Autofahrer auch mit dem Fußball umgehen kann. Die Europameisterschaft lässt auch die Formel 1 nicht ungerührt, doch die Zeit für Kick-Einlagen ist knapp. Komplette EM-Spiele zu verfolgen dürfte schon schwierig werden, denn der Rennzirkus hat sich ein strammes Programm verpasst.

Marathon im Rennzirkus: 22 WM-Läufe bis zum Finale der Formel 1 im Dezember

Wo andere Sportarten in der Corona-Pandemie komplett aussetzen oder kürzertreten müssen, gibt die Formel 1 – was auch sonst – Gas. Ein Dreierpack steht an. Nach dem Lauf am vergangenen Sonntag im französischen Le Castellet ist der Tross mit seinen Riesentrucks und dreistöckigen, zerlegbaren Motorhomes in die Steiermark gefahren. Nur eine Woche nach dem Frankreich-Grand-Prix folgt am Sonntag (15 Uhr/Sky) der Große Preis der Steiermark. Und weil es so praktisch ist und irgendwie selbst in das weltweite Seuchenjahr noch 22 Läufe bis zum Finale am 12. Dezember in Abu Dhabi gepresst werden müssen, folgt wieder acht Tage später am 4. Juli der Große Preis von Österreich. Ebenfalls in Spielberg.

Formel-1-Dreierpack ist ein notwendiges Übel im Corona-Jahr

Für Fahrer, aber auch Renningenieure und Mechaniker bedeutet das – Dauerstress. Das war dem neuen Formel-1-Chef Stefano Domenicali bewusst, als der sogenannte Triple-Header im Rennkalender fixiert worden ist. Der frühere Ferrari-Teamchef weiß aus eigener Erfahrung, dass solche Ansetzungen keine Jubelstürme bei den Formel-1-Teams auslösen. Weil sie das Personal übermäßig belasten und eine logistische Herausforderung darstellen. Doch der Dreierpack sei ein notwendiges Übel, um einen vollen Jahreskalender zu haben.

"Sicherlich ist es etwas, das heikel ist und wir müssen damit umgehen", hatte der Italiener bei der Terminvorstellung gesagt. "Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die ihre Arbeit verloren haben. Es gibt Menschen, die sehr leiden, also denke ich, dass es besser ist, es aus dieser Perspektive zu betrachten." Das werden die Hoteliers in der Gegend um Spielberg ähnlich sehen. Die Strecke liegt idyllisch in einem Talkessel. Die nächste größere Stadt ist Graz in 75 Kilometern Entfernung. Der als Österreich-Ring 1969 entstandene Kurs löste die Flugplatz-Piste im nahen Zeltweg ab. Später hieß die Strecke zwischenzeitlich A1-Ring, ehe sie mit dem Geld von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz noch einmal umgebaut wurde. Kühe stehen auf den Weiden ringsum, Bullen als Werbeträger des Geldgebers unvermeidlich an der Strecke.

Der Formel-1-Kurs der Steiermark glänzt mit ländlichem Charme

Glanz und Glamour von Monaco oder Tradition auf jedem Zentimeter Asphalt wie in Monza sucht man vergeblich. Die Formel-1-Macher und Österreich setzen in der Steiermark eher auf den ländlichen Charme. Mit lediglich 4,3 Kilometern fällt die Runde eher kurz aus. Das Profil gleicht einer Berg- und Talfahrt. Seit 2014 ist Spielberg wieder jedes Jahr Gastgeber für die Königsklasse. Aufgrund der Corona-Pandemie nun schon das zweite Jahr nacheinander mit jeweils zwei Rennen. Die Mechaniker und Piloten werden es kurz registrieren, sich aber ansonsten auf ihre Jobs in den anstrengendsten Wochen des Jahres konzentrieren. Für Landschaftsbetrachtungen oder eine kurze Kick-Einlage bleibt in 2021 wenig Zeit.

