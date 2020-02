vor 59 Min.

NBA All-Star Game 2020 heute Nacht live im TV und im Stream - Termin der Übertragung

Das NBA All-Star Game 2020 rückt näher. Am 16. Februar (Ortszeit) treffen die Teams Giannis und LeBron aufeinander. Hier alle Infos, der TV-Termin sowie alle Fakten zur Übertragung live in TV und Stream. Free-TV und Gratis-Stream oder Pay-TV?

Das NBA All-Star Game 2020 rückt näher. Am 16. Februar treffen die Teams Giannis und LeBron aufeinander. Hier alle Infos, der TV-Termin sowie alle Fakten zur Übertragung live in TV und Stream. Läuft es umsonst im Free-TV und Gratis-Stream oder doch im Pay-TV?

Das NBA All-Star Game ist das Highlight des NBA All-Star Wochenendes, das seit 1951 normalerweise in der Mitte der Saison im Februar in einer stets wechselnden Stadt ausgetragen wird. Das NBA All-Star-Spiel 2020 wird die 69. Ausgabe der Veranstaltung sein. Das Spiel wird im United Center in Chicago, Illinois, der Heimat der Chicago Bulls, ausgetragen. Es ist das dritte Mal, dass Chicago Gastgeber des All-Star-Games sein wird. Zuletzt wurde das Spiel 1973 und 1988 im Chicago Stadium ausgetragen.

Das Spiel wird zum 18. Mal in Folge von TNT in den USA im Fernsehen übertragen. Das bisher letzte All-Star Game fand am 17. Februar 2019 im Spectrum Center in Charlotte statt. 2020 treten die Teams Giannis und LeBron gegeneinander an.

NBA All-Star Game 2020 wann? Datum, Uhrzeit und Zeitverschiebung

Wer? Team LeBron vs. Team Giannis

vs. Team Giannis Wann? 17. Februar 2020, 2 Uhr (dies ist die deutsche Zeit - also MEZ)

Wo? Chicago

Live-TV? Keine Übertragung im Fernsehen / TV, nur live zu sehen im Stream von DAZN

Zeitunterschied? Es gibt eine deutliche Zeitverschiebung, Chicago ist 7 Stunden hinter Deutschland . Deshalb findet das All-Star-Game der NBA in den USA auch am 16. Februar 2020 statt.

NBA All-Star Game 2020 live in TV & Stream - TV-Termin

Die NBA wird in Deutschland vom kostenpflichtigen Streaming-Dienst DAZN gezeigt. Durch die Kooperation mit spox.com gibt es dort jeden Sonntag eine NBA-Begegnung kostenlos im Stream. Ausgewählte Matches streamt DAZN live mit deutschem Kommentar. Alle Spiele der NBA sind über den NBA League Pass zu sehen. Das ist der offizielle Stream der NBA.

Somit wird auch das NBA All-Star Game 2020 live nur bei DAZN im Stream zu sehen sein. Eine Übertragung ohne Anmeldung und kostenlos im Free-TV oder Gratis-Stream wird es nicht geben.

Das All-Star Spiel der NBA findet 2020 im United Center in Chicago statt

Das United Center ist ein Hallenstadion auf der Near West Side von Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten. Es ist die Heimat der Chicago Bulls und der Chicago Blackhawks der National Hockey League (NHL), die nach ihrem Unternehmenssponsor United Airlines benannt sind.

Der Vorgänger des United Center, das Chicago Stadium, wurde nach der Eröffnung der neuen Arena 1994 abgerissen. Die erste Veranstaltung im United Center war der WWF Summerslam. Aufgrund einer Aussperrung zogen die Blackhawks erst in der NHL-Saison 1994-95 ein.

