21:14 Uhr

Basketball-Star Lillard vor Wechsel zu Milwaukee

In der NBA bahnt sich ein wegweisendes Tauschgeschäft an. Mit dem möglichen Wechsel von Starspieler Lillard könnten sich auch die Kräfteverhältnisse in der Liga-Spitze verschieben.

In der nordamerikanischen Profiliga NBA steht ein brisantes Tauschgeschäft um Basketball-Star Damian Lillard unmittelbar vor dem Abschluss. Der 33 Jahre alte Lillard soll Informationen des ESPN-Journalisten Adrian Wojnarowski zufolge vor einem Wechsel von den Portland Trail Blazers zu Titelanwärter Milwaukee Bucks stehen. Insgesamt sollen demnach acht Spieler in den sogenannten Drei-Team-Trade involviert sein. Die Bucks müssten für Aufbauspieler Lillard auch ihren bisherigen Spielgestalter Jrue Holiday, mit dem vor zwei Jahren der NBA-Titel gewonnen wurde, opfern. Bucks greifen nach 2021 nach weiterem NBA-Titel Olympiasieger Lillard hat seine komplette bisherige NBA-Karriere bei den Blazers verbracht, konnte dort aber nie die großen Erfolge feiern. Sein Club Portland soll neben Holiday auch Suns-Center Deandre Ayton sowie Talent Toumani Camara bekommen. Die Suns erhalten Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little und Keon Johnson. Hauptprotagonist des Deals ist allerdings Lillard, der die Bucks damit zum Titelanwärter Nummer eins in der besten Basketball-Liga der Welt machen könnte. Milwaukee hat in Giannis Antetokounmpo bereits einen Starspieler in den eigenen Reihen und greift nach 2021 nach einem weiteren NBA-Titel. (dpa)

