NBA: Lakers sichern sich Rechte an Berliner Wagner Sport

Als Jugendlicher stand Moritz Wagner früh um 3 Uhr auf, um im Fernsehen Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki in der NBA zu bewundern. Nun könnte auch der 21-Jährige bald in der besten Basketball-Liga der Welt spielen.

New York (dpa) – Der Traum von der NBA rückt für Moritz Wagner in immer greifbarere Nähe. Die Los Angeles Lakers aus der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA haben sich bei der alljährlichen Talentziehung die Rechte an dem 21-jährigen Berliner gesichert.

Das Team aus Kalifornien wählte den 2,11-Meter-Hünen mit dem 25. Pick in der ersten Runde des diesjährigen NBA Drafts aus. Wagner spielte in den vergangenen drei Jahre am US-College für die University of Michigan und führte die Wolverines in der abgelaufenen Saison sogar ins Finale um die College-Meisterschaft. "Das NBA-Parkett mit Dirk Nowitzki zu teilen? Ich muss lächeln, wenn ich darüber nachdenke. Das wäre das Beste, Mann", hatte Wagner vor den Drafts gesagt - und nun könnte es Wirklichkeit werden.

"Die Lakers lieben es, schnell zu spielen. Und das ist etwas, auf das ich mich wahnsinnig freue", sagte der in Berlin Prenzlauer Berg aufgewachsene Wagner, der von seinen Eltern und mehreren Freunden begleitet wurde. Der frühere Spieler von ALBA Berlin überzeugte in der gesamten Saison und gehörte zu den besten Spielern seines Teams. Im Schnitt machte er 14,6 Punkte, holte 7,1 Rebounds und verwandelte 39,4 Prozent seiner Drei-Punkt-Würfe.

Das bemerkte auch Wagners "Idol und Held" Nowitzki. "Ich hab' dich im Blick", hatte der Superstar unlängst getwittert. Ob Wagner aber bereits in der kommenden Saison an der Seite von Lonzo Ball und Kyle Kuzma auf dem Parkett stehen wird, ist noch offen. Er wird aller Voraussicht nach die Lakers in der NBA-Summer-League unterstützen, bevor das Team eine Entscheidung über seine weitere Zukunft treffen wird. "Moritz hat uns mit die Leidenschaft, mit der er spielt, seiner selbstlosen Art sowie der Art und Weise, wie er sich bewegt, begeistert", sagte Lakers-Coach Walton.

Wagners Landsmann Isaac Bonga wurde nur wenig später von den Philadelphia 76ers an der insgesamt 39. Stelle ausgewählt. In der abgelaufenen Saison spielte der 18-Jährige für die Fraport Skyliners in der Basketball-Bundesliga. Auch bei Bonga ist noch abzuwarten, ob er bereits in diesem Jahr sein NBA-Debüt geben wird. Bongas Teamkollege Richard Freudenberg muss hingegen kurz vor dem Ende der Talentziehung weiter bangen. Dem 19-Jährigen wurden jedoch von Beginn an nur Außenseiterchancen zugerechnet.

Mit dem ersten Pick sicherten sich die Phoenix Suns die Rechte an DeAndre Ayton von der University of Arizona. Der slowenische Ausnahmespieler Luka Doncic wurde von den Atlanta Hawks an dritter Stelle gezogen und per Trade zu den Dallas Mavericks geschickt. Der 19-Jährige ist somit der neuste Mitspieler im Team von Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber. (dpa)

NBA Draft auf NBA.com

