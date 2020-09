vor 21 Min.

NBA: Toronto erzwingt Entscheidungsspiel gegen die Celtics

Orlando (dpa) – Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics den vorzeitigen Einzug in das Finale der Eastern Conference der nordamerikanischen Profiliga NBA verpasst.

In einem dramatischen und intensiven Spiel setzte sich der Meister Toronto Raptors nach zwei Verlängerungen mit 125:122 durch und erzwang dadurch ein entscheidendes siebtes Spiel in der Best-of-Seven-Serie. "Das war ein großartiges Basketball-Spiel", sagt Bostons Trainer Brad Stevens trotz der Niederlage.

Theis überzeugte in knapp 48 Minuten mit 18 Punkten und sieben Rebounds. Mann des Abends war aber Torontos Kyle Lowry, der 33 Punkte auflegte. "Der Sieg ist alles, was am Ende zählt", meinte der Matchwinner. Die Entscheidung fällt in der Nacht zum Samstag.

Im Halbfinale der Western Conference bauten die Los Angeles Clippers ihre Führung auf 3:1 aus. Sie bezwangen die Denver Nuggets dank einer starken Leistung von Superstar Kawhi Leonard, der auf 30 Punkte kam, mit 96:85. Schon im ersten Viertel stellten die Clippers die Weichen auf Sieg (26:12).

