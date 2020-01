13:57 Uhr

NFL-Playoffs 2020: Zeitplan, Termine, Übertragung im Live-TV und Stream

Die NFL-Playoffs 2020 gehen mit den Divisionsrundenspielen weiter und laufen bis zum 2. Februar. An diesem Tag fällt die Entscheidung im berühmten Super Bowl. Wir nennen Termine, Spielplan, Zeitplan und alle Infos zu Live-TV und Stream.

NFL: Nun stehen in den Playoffs die Divisionsrundenspiele an. Los geht es mit den Duellen San Francisco 49ers - Minnesota Vikings und Baltimore Ravens - Tennessee Titans.

Hier finden Sie alle Infos zu den Playoffs 2020 - rund um Termine, Datum, Zeitplan und Live-TV. Die NFL-Playoffs begannen am 4.1.2020 und münden am 2. Februar in den Superbowl.

Die NFL ist ein Riesenspektakel. Wir geben Ihnen hier den Überblick zu Terminen, Zeitplan, Spielplan, Uhrzeit und Datum bis hin zu allen Infos rund um die Übertragung live im TV: Free-TV und Gratis-Stream oder Sky oder DAZN?

NFL-Playoffs 2020: Termine, Spielplan, Zeitplan, Datum, Uhrzeit (deutsche Zeit)

Die Termine, der Zeitplan, Spielplan, das Datum und die Uhrzeiten zu den NFL-Playoffs 2020 werden laufend aktualisiert. Bislang stehen diese Termine fest:

Start Playoffs : 4./5. Januar 2020 (Wild Card Playoff Round): Live auf ProSieben , ProSieben MAXX und ran.de sowie DAZN

4. Januar 2020

Houston Texas - Buffalo Bills (NRG Stadium) - (Samstag, 4. Januar 2020, 22.35 Uhr)

New England - Tennessee (Gilette Stadium) - (Sonntag, 5. Januar 2020, 2.15 Uhr)

5. Januar 2020

New Orleans - Minnesota ( Mercedes-Benz Superdome) - (Sonntag, 5. Januar 2020, 19.00 Uhr)

Philadelphia - Seattle (Lincoln Financial Field) - (Sonntag, 5. Januar 2020, 22.30 Uhr)

Divisionsrundenspiele

11. Januar 2020

San Francisco 49ers - Minnesota Vikings (Samstag, 11. Januar 2020, 22.35 Uhr)

12. Januar 2020

Baltimore Ravens - Tennessee Titans (Sonntag, 12. Januar 2020, 2.15 Uhr)

Kansas City Chiefs - Houston Texans (Sonntag, 12. Januar 2020, 21.05 Uhr)

13. Januar 2020

Green Bay Packers - Seattle Seahawks (Montag, 13. Januar 2020, 0.40 Uhr)

Nächste Termine:

Konferenzmeisterschaften: 19. Januar 2020

Pro Bowl ( Allstar-Game ): 26. Januar 2020

): 26. Januar 2020 Super Bowl (Finale der NFL ): 2. Februar 2020

NFL-Playoffs heute als Übertragung im Live-TV, Fernsehen und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Ausgewählte Spiele der NFL-Saison 2019 können Sie kostenlos und live im Free-TV bei ProSieben und ProSieben MAXX und im Online Stream von ran.de schauen. Der Online-Streaming-Anbieter DAZN überträgt jeden Spieltag ausgewählte Spiele live. Nur mit dem Kauf eines NFL Gamepass, dem offiziellen Angebot der National Football League, können Sie alle Spiele der NFL Saison 2019 live und auf Abruf verfolgen - von der Regular Season bis zum Super Bowl.

Auch die NFL-Playoffs 2020 können Sie live in TV, Fernsehen und Live-Stream zumindest teilweise auf ProSieben MAXX, ProSieben und ran.de im Free-TV und Gratis-Stream ohne Anmeldung, umsonst und kostenlos sehen. Wer DAZN abonniert kann, dort ebenfalls live im Stream die NFL-Playoffs verfolgen.

Wer gewinnt die Jubiläumssaison und wer schafft es in die NFL Playoffs?

Die NFL-Saison 2019 ist die 100. Saison der National Football League (NFL). Die Saison begann am 5. September 2019 mit dem NFL Kickoff-Game, in dem die Green Bay Packers die Chicago Bears besiegten. Die Saison endet mit Super Bowl LIV, dem für den 2. Februar 2020 geplanten Meisterschaftsspiel der Liga im Hard Rock Stadion in Miami, Florida.

Die Playoffs 2019 begannen am Wochenende vom 4. bis 5. Januar 2020 mit der Wild Card Playoff Round. Die vier Gewinner dieser Spiele nehmen an den Divisionsrundenspielen teil, die vom 11. bis 12. Januar(13. Januar in Deutschland) stattfinden. Die Gewinner dieser Spiele werden zu den Konferenzmeisterschaften am 19. Januar aufsteigen. Der 2020 Pro Bowl (Allstar-Game) findet im Camping World Stadion in Orlando statt, das für den 26. Januar geplant ist. Super Bowl LIV, geplant für den 2. Februar, wird im Hard Rock Stadion in Miami gespielt.

Wo findet das Spektakel statt? Der Superbowl 2020 steigt im Hard Rock Stadium in Miami/Florida

Hard Rock Stadium ist ein Mehrzweckstadion in Miami Gardens, Florida, einer Stadt nördlich von Miami. Es ist das Heimatstadion der Miami Dolphins der National Football League (NFL). Das Hard Rock Stadion ist auch während der regulären Saison Gastgeber des Miami Hurricanes Football Teams. Darüber hinaus beherbergt die Anlage den Orange Bowl, ein jährliches College-Fußballspiel. Von 1993 bis 2011 war es die Heimat der Florida Marlins of Major League Baseball (MLB). Ab 2019 findet im Stadion das Tennisturnier Miami Open statt, das im März ausgetragen wird.

