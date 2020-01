vor 21 Min.

NFL-Playoffs 2020 heute im TV und Live-Stream: Termine, Zeitplan, Übertragung

NFL-Playoffs 2020: Infos rund um Termine, Spielplan, Zeitplan und Übertragung live im TV und Stream. Nun steht fest, wer im Super Bowl spielt.

Der Spielplan der NFL-Playoffs 2020: Bald steht das Endspiel der Saison an. Anfang Februar steigt der Super Bowl, in dem die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers antreten. Vorher findet noch das Allstar-Game im Pro Bowl statt.

Zeitplan, Termine, Übertragung im Live-TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zur NFL 2020. Die NFL-Playoffs haben am 4. Januar begonnen und münden am 2. Februar in den Superbowl. Free-TV und Gratis-Stream oder Sky oder DAZN - wo sind die Spiele zu sehen?

NFL-Playoffs 2020: Termine, Spielplan, Zeitplan, Datum, Uhrzeit (deutsche Zeit) - Konferenzmeisterschaften (Conference Championships)

Das waren die Termine der NFL-Playoffs:

Start Playoffs: 4./5. Januar 2020 (Wild Card Playoff Round): Live auf ProSieben , ProSieben MAXX und ran.de sowie DAZN

4. Januar 2020

Houston Texas - Buffalo Bills (NRG Stadium) - (Samstag, 4. Januar 2020, 22.35 Uhr)

New England - Tennessee (Gilette Stadium) - (Sonntag, 5. Januar 2020, 2.15 Uhr)

5. Januar 2020

New Orleans - Minnesota ( Mercedes-Benz Superdome) - (Sonntag, 5. Januar 2020, 19.00 Uhr)

Philadelphia - Seattle (Lincoln Financial Field) - (Sonntag, 5. Januar 2020, 22.30 Uhr)

Divisionsrundenspiele

11. Januar 2020

San Francisco 49ers - Minnesota Vikings (Samstag, 11. Januar 2020, 22.35 Uhr)

12. Januar 2020

Baltimore Ravens - Tennessee Titans (Sonntag, 12. Januar 2020, 2.15 Uhr)

Kansas City Chiefs - Houston Texans (Sonntag, 12. Januar 2020, 21.05 Uhr)

13. Januar 2020

Green Bay Packers - Seattle Seahawks (Montag, 13. Januar 2020, 0.40 Uhr)

Konferenzmeisterschaften: 19. Januar 2020

19. Januar 2020

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans (Sonntag, 19. Januar 2020, 21.05 Uhr)

20. Januar 2020

San Francisco 49ers - Green Bay Packers (20. Januar 2020, 0.40 Uhr)

Termin und deutsche Uhrzeit für Pro Bowl und Super Bowl 2020

26. Januar 2020

Pro Bowl - Allstar-Game (26. Januar 2020, 21 Uhr)

3. Februar 2020

Super Bowl - Finale der NFL: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers (3. Februar 2020, 0.30 Uhr)

NFL-Playoffs 2020 - Übertragung im Live-TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Ausgewählte Spiele der NFL-Saison 2019 können Sie kostenlos und live im Free-TV bei ProSieben und ProSieben MAXX und im Online Stream von ran.de schauen. Der Online-Streaming-Anbieter DAZN überträgt jeden Spieltag ausgewählte Spiele live. Nur mit dem Kauf eines NFL Gamepass, dem offiziellen Angebot der National Football League, können Sie alle Spiele der NFL Saison 2019 live und auf Abruf verfolgen - von der Regular Season bis zum Super Bowl.

Auch die NFL-Playoffs 2020 können Sie live in TV, Fernsehen und Live-Stream zumindest teilweise auf ProSieben MAXX, ProSieben und ran.de im Free-TV und Gratis-Stream ohne Anmeldung, umsonst und kostenlos sehen. Wer DAZN abonniert kann, dort ebenfalls live im Stream die NFL-Playoffs verfolgen.

NFL: Der Superbowl 2020 steigt im Hard Rock Stadium in Miami/Florida

Hard Rock Stadium ist ein Mehrzweckstadion in Miami Gardens, Florida, einer Stadt nördlich von Miami. Es ist das Heimatstadion der Miami Dolphins der National Football League (NFL). Das Hard Rock Stadion ist auch während der regulären Saison Gastgeber des Miami Hurricanes Football Teams. Darüber hinaus beherbergt die Anlage den Orange Bowl, ein jährliches College-Fußballspiel. Von 1993 bis 2011 war es die Heimat der Florida Marlins of Major League Baseball (MLB). Ab 2019 findet im Stadion das Tennisturnier Miami Open statt, das im März ausgetragen wird.

