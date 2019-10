vor 33 Min.

NFL-Saison 2019/20 im TV und Live-Stream - Spielplan, Teams, Super-Bowl

Die NFL-Saison 2019/20 ist in vollem Gange - bald ist Halbzeit. Übertragung live im TV und Stream, Spielplan, Termine - hier gibt es die Infos zur NFL.

Die NFL-Saison 2019/20 ist in Woche 8 gestartet. Insgesamt hat die Regular Season 17 Wochen, bis sie zum Finale im Super Bowl 2020 endet. Dieses Jahr wird die 100. NFL-Saison gefeiert, weshalb man schon jetzt davon ausgehen kann, dass der Super-Bowl noch aufwendiger als sonst wird. Teams, TV-Übertragung live im Stream, Spielplan und Termine - hier erfahren Sie alle Infos zur NFL-Saison 2019/20. In Woche 8 stehen unter anderem folgende Spiele an:

Buffalo Bills - Philadelphia Eagles

- Indianapolis Colts - Denver Broncos

- Tennessee Titans - Tampa Bay Buccaneers

- Jacksonville Jaguars - New York Jets

- Chicago Bears - Los Angeles Chargers

- Chargers Detroit Lions - New York Giants

- Atlanta Falcons - Seattle Seahawks

Falcons - New Orleans Saints - Arizona Cardinals

- Cardinals Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals

Rams - San Francisco 49ers - Carolina Panthers

- New England Patriots - Cleveland Browns

- Houston Texans - Oakland Raiders

NFL 2019/2020: Teams, Conferences, Divisions

32 Teams nehmen an der NFL Saison 2019 teil. Die 32 Teams sind in zwei Conferences eingeteilt - 16 Teams bilden die American Football Conference (AFC) und 16 Teams die National Football Conference (NFC). Jede Converence ist wiederum in vier Divisionen eingeteilt.

Die Divisionen im Überblick:

AFC East AFC North AFC South AFC West Buffalo Bills Baltimore Ravens Houston Texans Denver Broncos Miami Dolphins Cincinnati Bengals Indianapolis Colts Kansas City Chiefs New England Patriots Cleveland Browns Jacksonville Jaguars Los Angeles Chargers New York Jets Pittsburgh Steelers Tennessee Titans Oakland Raiders





NFC East NFC North NFC South NFL West Dallas Cowboys Chicago Bears Atlanta Falcons Arizona Cardinals New York Giants Detroit Lions Carolina Panthers Los Angeles Rams Philadelphia Eagles Green Bay Packers New Orleans Saints San Francisco 49ers Washington Redskins Minnesota Vikings Tampa Bay Buccaneers Seattle Seahawks

Spielplan NFL Saison 2019, Season Schedule: Termine und Zeitplan

Wann ist der Start der NFL Saison 2019? Wann beginnen die Regular Season und die Play-offs und wann findet der Super Bowl statt? Alle Infos zu Terminen, Schedule & Spielplan:

Start der NFL Saison 2019

Die Saison 2019/20 begann offiziell am 13. März 2019 - der Zeitpunkt im Jahr, an dem sogenannte Unrestricted Free Agents, also Spieler, die nicht mehr oder noch nicht unter Vertrag stehen, bei anderen Teams unterschreiben dürfen. Für viele Fans beginnt die NFL Saison 2019 aber erst mit dem Start der Regular Season im September.

Preseason - 1.8.2019 bis 30.8.2019

Die Preseason begann am 1. August mit dem Spiel der Atlanta Falcons gegen die Denver Broncos und ging in der Nacht vom 29. auf den 30. August zu Ende. Im Anschluss an die Preseason mussten die Teams ihre Kader auf 53 Spieler reduzieren.

Regular Season - 6.9.2019 bis 29.12.2019

Die Regular Season hat am 6. September 2019 begonnen und geht bis zum 29. Dezember 2019. Zum Season Opener um 2.20 Uhr konnten die Green Bay Packers mit 10:3 gegen die Chicago Bears gewinnen. Entgegen der Tradition, dass der Titelverteidiger die Regular Season der nächsten Saison eröffnet, trafen mit den Bears und Packers zwei alte Rivalen zum 199. Mal aufeinander.

32 Teams werden innerhalb von 17. Spielwochen in insgesamt 256 Spielen um den Einzug in die Play-offs spielen. Jedes Team muss 16 Spiele absolvieren.

NFL International Games - 6.10.2019 bis 18.11.2019

Im Rahmen der NFL International Series werden vom 6. Oktober bis zum 18. November fünf Partien außerhalb der Vereinigte Staaten ausgetragen - so vier Spiele in London und ein Spiel in Mexiko City.

6. Oktober Chicago Bears vs. Oakland Raiders London - Tottenham Hotspur Stadium 13. Oktober Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers London - Tottenham Hotspur Stadium 27. Oktober Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams London - Wembley Stadium 3. November Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars London - Wembley Stadium 18. November Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers Mexiko City



Play-offs - 4.1.2020 bis 2.2.2020

Beginn der Play-offs wird am 4. und 5. Januar 2020 sein. Die Play-offs setzen sich aus der Wild Card Round, den Divisional Playoffs und dem Championship Games zusammen. In der Wild Card Round treten 8 Teams gegeneinander an - jeweils die Divisionssieger 3 und 4 sowie zwei Wildcard Teams aus jeder Conference. Die vier Sieger treffen in der Divisional Round auf die Divisionssieger 1 und 2 jeder Conference, die sich in der Regular Season bereits für die Divisional Playoffs qualifiziert haben. Im Halbfinale, den Championship Games, stehen sich dann in jeder Conference nur noch zwei Teams gegenüber.

Wild Card Round - 4. / 5.01.2020

Divisional Playoffs - 11. / 12.01.2020

Championship Games - 19.01.2020

Super Bowl LIV - 2.2.2020

Der 54. Super Bowl ist das Endspiel der NFL Saison 2019/20 und wird am 2. Februar 2020 stattfinden. Im Finale treten der Sieger der AFC gegen den Sieger der NFC an. Der Super Bowl wird im Hard Rock Stadium in Miami ausgetragen werden, der Heimstätte der Miami Dolphins.

NFL 2019 im TV: Live-Übertragungen im Free TV oder Stream?

Free-TV & kostenloser Live-Stream:

Ausgewählte Spiele der NFL Saison 2019 können Sie kostenlos und live im Free TV bei ProSieben und ProSieben MAXX und im Online Stream von ran.de schauen.

Der Season Opener war am 6. September ab 2.00 Uhr live auf ProSieben und ran.de zu sehen.

Pay-TV & kostenpflichtig:

Der Online-Streaming-Anbieter DAZN überträgt jeden Spieltag ausgewählte Spiele live. Nur mit dem Kauf eines NFL Gamepass, dem offiziellen Angebot der National Football League, können Sie alle Spiele der NFL Saison 2019 live und auf Abruf verfolgen - von der Regular Season bis zum Super Bowl.

Gewinner der NFL 2018

Aktueller Meister sind die New England Patriots, die den Super Bowl der NFL Saison 2018 gegen die Los Angeles Rams gewannen.

Wer gewinnt den Super Bowl Nummer LIV? Favoriten, Prognosen & Wettquoten des 54. Turniers

Wer hält am Ende des 54. Super Bowl die Vince Lombardi Trophy in die Höhe? Laut den Quoten der Buchmacher haben aktuell die Titelverteidiger New England Patriots und die Kansas City Chiefs die besten Chancen auf den Titel, dicht gefolgt von den Los Angeles Rams, New Orleans Saints und Cleveland Browns.

Ziehen die New England Patriots in den Super Bowl 2020 ein, können sie mit einem erneuten Sieg einen neuen Rekord aufstellen. Die Patriots sind mit ihrem letzten Sieg mit den Pittsburgh Steelers gleichgezogen - beide Teams haben insgesamt sechs Mal den Super Bowl gewonnen. Zuvor haben die Steelers den Rekord zehn Jahre lang gehalten und werden ebenfalls um den siebten Sieg kämpfen. Die Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers haben jeweils fünf Mal den Super Bowl gewonnen, die Green Bay Packers vier Mal und die Denver Broncos und Oakland Raiders drei Mal. Vier der aktuellen 32 Mannschaften standen noch nie im Finale der NFL: die Detroit Lions, die Cleveland Browns, die Jacksonville Jaguars und die Houston Texans.

