NFL Saison 2020/21 im Live-TV & Stream – Start, Termine, Spielplan, Teams, Playoffs: Woche 17

Die NFL-League 2020/21 ist in vollem Gange. Alle Infos zu Terminen, den aktuellen Spielplan, die Übertragung live in TV und Stream finden Sie hier.

Wann ist die NFL Saison 2020/21 gestartet? Alles Wissenswerte rund um die aktuelle Saison der National Football League erfahren Sie hier – wir informieren über den aktuellen Stand in Zeiten von Corona, über den Spielplan, die Termine und die Übertragung live in TV und Stream.

Die NFL Saison 2020/21 ist die 101. Saison im American Football der National Football League. Der NLF-Saisonbeginn war für den 10. September 2020 terminiert, aufgrund der Corona-Epidemie fanden 2020 keine Preseason-Spiele statt. Die reguläre Saison endet schließlich am 3. Januar 2021, das Endspiel der Saison, der Super Bowl LV, wird voraussichtlich am 7. Februar im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, ausgetragen.

Die 32 NFL-Teams bestreiten in der regulären Saison an insgesamt 17 Spieltagen 16 Spiele mit jeweils einer Bye-Week. Nach Ende der NFL-Saison treffen sich die besten Teams in den Playoffs zum Superbowl 55. Experten gehen derzeit davon aus, dass die Saison 2020 stattfindet und ein Ausfall gering ist. Die Kickoff-Veranstaltung der neuen Saison fand in der Nacht vom 10. auf den 11. September zwischen dem amtierenden Super Bowl Sieger, den Kansas City Chiefs und Houston Texans im Raymond James Stadium in Tampa, Florida statt.

Alle wesentlichen Infos zu den Teams, der TV-Übertragung live im Free-TV oder Stream, Spielplan und Termine finden Sie bei uns.

NFL-Saison 2020: Teams, Divisions & Conferences

An der NFL-Saison 2020 nehmen 32 Teams teil, die wiederum in zwei Conferences eingeteilt sind. Jeweils 32 Teams bilden die American Football Conference (AFC) und 16 Teams die National Football Conference (NFC). Jede Conference ist in vier Divisionen (East, North, South, West) zu vier Teams eingeteilt. Die Einteilung ist jedes Jahr die gleiche, sie erfolgt nach geographischen Kriterien.

Die Divisionen im Überblick:

American Football Conference (AFL):

AFC East AFC South AFC North AFC West Buffalo Bills Houston Texans Baltimore Ravens Denver Broncos Miami Dolphins Indianapolis Colts Cincinnati Bengals Kansas City Chiefs New England Patriots Jacksonville Jaguars Cleveland Browns Oakland Raiders New York Jets Tennessee Titans Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers





National Football Conference (NFL):

NFC East NFC South NFC North NFC West Dallas Cowboys Atlanta Falcons Chigago Bears Arizona Cardinals New York Giants Carolina Partners Detroit Lions Los Angeles Rams Philadelphia Eagles New Orleans Saints Green Bay Packers San Francisco 49ers Washington Redskins Tampa Bay Buccaneers Minnesota Vikings Seattle Seahawks



Der Spielplan der NFL 2020/21: Start, Zeitplan & Termine

Wann ist die Saison 2020/21 gestartet? Seit wann läuft die Regular Season, wann geht es in die Playoffs? Alle Informationen zum Spielplan, den Terminen und dem Schedule der NFL-Saison:

Start der NFL Saison 2020:

Die Saison 2020/21 läuft. Trotz der Corona-Pandemie haben die Teams die Training Camps absolviert, allerdings in den eigenen Teameinrichtungen. Die Camps fanden sonst überwiegend fernab der Heimstätte statt, in diesem Jahr aber "zu Hause". Auch Trainings mit anderen Teams gab es nicht.

Vor dem Eröffnungsspiel in der Nacht vom 10. auf den 11. September fand am 5. September noch der finale Cut der Kader auf 53 Mann statt, am 6. September legten die Teams Practice Squad fest. Das Eröffnungsspiel wird schließlich zwischen den Kansas City Chiefs und den Houston Texans ausgetragen.

Preseason – 13. August bis 03. September – entfällt!

Die Preseason-Spiele der der NFL-Saison 2020/21, die am 13. August 2020 mit der ersten Preseason-Runde beginnen und am 3. September mit der 4. Preseason enden sollten, wurden gestrichen. Auch das Hall of Fame Game in Canton, Ohio, das Spiel zwischen Dallas und Pittsburgh, wurde wegen der Corona-Pandemie gestrichen.

Regular Season - 10. September bis 3. Januar

Die NFL ist am 10. September in die neue Saison gestartet. Der Season Opener zur Regular Season fand am 10. September (Nacht auf den 11. September MEZ) zwischen den Houston Texans und den Kansas City Chiefs statt. Der Titelverteidiger hat wie immer die Saison eröffnet. In 17 Spielwochen absolvieren die 32 Teams insgesamt 256 Spiele um den Einzug in die Playoffs. Die Regular Season endet mit den letzten Spielen am 3. Januar.

Playoffs – 9. Januar bis 7. Februar

Die Playoffs starten am 9. und 10. Januar und setzen sich aus den Wild Card Playoffs, den Divisional Playoffs und den Championship Games zusammen. Insgesamt 8 Teams, die Divisionssieger 3 und 4 sowie zwei Wildcard Teams aus jeweils jeder Conference treten gegeneinander an. In der Divisional Round treten die vier Sieger auf die Divisionssieger 1 und 2 jeder Conference. Diese haben sich in der Regular Season bereits für die Divisional Playoffs qualifiziert. Im Halbfinale stehen sich schließlich jeweils zwei Teams in jeder Conference gegenüber.

9./10. Januar: Wild Card Playoffs

16./17. Januar: Divisional Playoffs

24. Januar 2021: Championship Games

31. Januar 2021: Pro Bowl

Super Bowl – 7. Februar

Der Super Bowl ist das Endspiel der NFL Saison 2020/21 und wird am 7. Februar in Florida, im Raymond James Stadium, ausgetragen. Der Sieger der AFC tritt dort gegen den Sieger der NFC an.

7. Februar 2021: Super Bowl LV im Raymond James Stadium in Tampa Bay, Florida

International Games:

Die NFL trägt dieses Jahr, entgegen der sonstigen Routine, keine International Games, keine Spiele außerhalb der Vereinigten Staaten, aus. Die fünf terminierten internationalen Spiele 2020, vier in London und eines in Mexico City, werden nicht stattfinden. Grund dafür ist die anhaltende Covid-19-Pandemie. Zwei Heimspiele im Londoner Wembley Stadion sollten die Jacksonville Jaguars austragen, zwei weitere Spiele sollten im Tottenham Hotspur Stadium stattfinden. Gastgeber wären die Atlanta Falcons und die Miami Dolphins gewesen. In Mexico City war ein Spiel der Arizona Cardinals geplant, die fünf Gegner waren noch nicht festgelegt worden.

Das waren die Begegnungen der Opening Week:

Kickoff-Spiel der Saison 2020/21:

Die Kickoff-Veranstaltung der neuen Saison lief in der Nacht vom 10. auf den 11. September zwischen dem amtierenden Super Bowl Sieger, den Kansas City Chiefs und Houston Texans im Raymond James Stadium in Tampa, Florida.

Was: Kick-Off Veranstaltung der NFL Saison 20/21

Kick-Off Veranstaltung der 20/21 Wer : Kansas City Chiefs gegen Houston Texans

: gegen Wann: 11. September, 2.20 Uhr (MEZ)

11. September, 2.20 Uhr (MEZ) Wo: Raymond James Stadium in Tampa , Florida

NFL Saison 2020/21: Spielplan Woche 17

Datum Uhrzeit Spiel 03. Januar 19 Uhr Dolphins - Bills 03. Januar 19 Uhr Ravens - Bengals 03. Januar 19 Uhr Steelers - Browns 03. Januar 19 Uhr Vikings - Lions 03. Januar 19 Uhr Jets - Patriots 03. Januar 19 Uhr Cowboys - Giants 03. Januar 19 Uhr Falcons - Buccaneers 03. Januar 19 Uhr Saints - Panthers 03. Januar 22.25 Uhr Packers - Bears 03. Januar 22.25 Uhr Titans - Texans 03. Januar 22.25 Uhr Jaguars - Colts 03. Januar 22.25 Uhr Chargers - Chiefs 03. Januar 22.25 Uhr Raiders - Broncos 03. Januar 22.25 Uhr Cardinals - Rams 03. Januar 22.25 Uhr Seahawks - 49ers 04. Januar 02.20 Uhr Football Team - Eagles

Die NFL 2020/21: Live-Übertragungen im Free-TV oder Stream

Free-TV & kostenloser Live-Stream:

Einzelne Spiele der NFL Saison 2020 können live und kostenlos im Free-TV bei ProSieben MAXX, ProSieben und im Online-Stream von ran.de verfolgt werden. 2020 fanden aufgrund der Corona-Pandemie keine Preseason-Spiele statt. Es wird also Spiele der Regular Season, die Playoffs und den Super Bowl bei ProSieben und ProSieben MAXX zu sehen geben. Patrick Esume und Björn Werner kommentieren die Spiele bei ProSieben MAXX.

Pay-TV & kostenpflichtig:

Auch der Streaming-Anbieter DAZN überträgt Spiele des Super Bowl live im Stream. Der "NFL Game Pass", der kostenpflichtig bei DAZN gehört werden kann, ermöglicht NFL-Fans das Verfolgen jedes Spielen - und zwar live und mit Originalkommentar. Für einmalig 163,99 Euro sind alle Spiele der Playoffs sowie der Super Bowl live zu empfangen.

