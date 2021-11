Topscorer Draisaitl führt Oilers zu zehntem Saisonsieg

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers zu einem weiteren Sieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt.

Draisaitl erzielte beim 5:3 bei den Boston Bruins am Donnerstagabend (Ortszeit) zwei Treffer und legte einen weiteren auf. Im dritten Drittel glich der 26-Jährige die Partie zunächst aus und brachte Edmonton dann entscheidend in Führung.

Mit zwölf Saisontoren und 26 Scorerpunkten führt Deutschlands Sportler des Jahres jeweils die Ligastatistiken an. Besser war in der Club-Geschichte zu diesem Zeitpunkt nur der legendäre Wayne Gretzky in eine Saison gestartet. Edmonton ist mit zehn Siegen nach zwölf Spielen auch Tabellenführer der Pacific Division.

Am Ende der Division stehen weiter die neu gegründeten Seattle Kraken mit dem deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer. Gegen die Anaheim Ducks parierte Grubauer 29 Schüsse und gab sogar einen Assist. Beim Stand von 4:5 verließ der Torhüter in der Schlussphase früh das Eis zugunsten eines Feldspielers, doch Anaheim traf dann noch zweimal das leere Tor.

Auch die anderen Deutschen kassierten am Donnerstagabend Niederlagen. Die Detroit Red Wings mit Moritz Seider und Thomas Greiss verloren gegen die Washington Capitals durch zwei Treffer innerhalb von zehn Sekunden mit 0:2, die Minnesota Wild mit Nico Sturm bei den Vegas Golden Knights mit 2:3 und die von einem Corona-Ausbruch geplagten Ottawa Senators mit Tim Stützle 0:2 gegen die Los Angeles Kings.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-967613/2 (dpa)

