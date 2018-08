vor 37 Min.

Nach Arena-Umbau: Bayern gewinnen erstes Spiel "dahoam" Sport

Die Allianz Arena ist jetzt auch von innen in Rot gehalten. Bei der Eröffnung gegen ManUnited gibt es für die Fans zwar einen 1:0-Sieg, aber keinen Leckerbissen.

Von Florian Eisele

Sollte es tatsächlich jemanden zwischen Grönland und Südafrika geben, der nicht weiß, welche Mannschaft ihre Heimspiele in der Münchner Allianz Arena austrägt, gibt es in dem Stadion ab sofort dezente Hinweise darauf, wer der Hausherr ist.

Allianz Arena: Der FC Bayern markiert sein Revier

So prangt zum Beispiel der in roten Sitzschalen gehaltene Schriftzug „mia san mia“ auf der Gegengerade. Die Treppen zu den Rängen sind rot und in der Nordkurve prangt ein riesiges Logo des FC Bayern.

Nichts erinnert mehr an den TSV 1860 München, der vergangenes Jahr aus der Arena auszog und seitdem wieder im Grünwalder Stadion spielt. Während der Sommerpause wurden alleine 25.000 Sitze ausgetauscht.

Das von Stadionsprecher Stephan Lehmann als „erstes Spiel dahoam“ gepriesene Spiel am Sonntagabend sollte zum Fußballfest werden: Manchester United war gekommen.

Ein sportlicher Leckerbissen war das mit 75.000 Zuschauern ausverkaufte Testspiel aber nicht: Mit 1:0 siegte der deutsche gegen den englischen Rekordmeister in einer einseitigen Begegnung.

FC Bayern legt Choreografie fest - und verärgert Fans damit

Bei den Bayern legen sie Wert darauf, dass sich nicht nur der Klub an der „neuen“ Arena beteiligt hat. Verschiedene Fanklubs und Ultra-Gruppierungen bemalten die Kioske an den Außenseiten mit Szenen aus der Klubgeschichte. Künftig können Stadiongänger ihre Wartezeit auf eine Stadionwurst also mit dem Betrachten eines jubelnden Oliver Kahns verbringen.

Weniger gut kam bei einigen FCB-Fans hingegen die vom Klub verordnete Choreographie an: Anhand von farbigen Pappen sollte die leere Arena dargestellt werden – bei vollem Stadion sind die neuen Sitze schließlich nicht zu sehen. Mit einem Spruchband machten die Anhänger ihrem Ärger Luft.

Ob Jerome Boateng noch oft in der Arena spielen wird, ist ungewiss. Der Verteidiger, der dem Vernehmen nach sowohl von Paris St. Germain als auch von Manchester United umworben wird, saß zu Beginn der Partie gegen seinen potentiellen neuen Arbeitgeber auf der Bank, kam zur Halbzeit. Arturo Vidal wird die Arena bestenfalls im Rahmen eines Auswärtsspiels zu sehen bekommen: Der Chilene verabschiedete sich bereits zum FC Barcelona.

Beinahe trifft Neuzugang Leon Goretzka für den FCB

Sein erstes Spiel für den FC Bayern nach fast einem Jahr Verletzungspause bestritt hingegen Manuel Neuer im Tor. Sonderlich viel bekam er in der ersten Hälfte aber nicht zu tun. Während Manchester tief gestaffelt vor dem eigenen Tor stand und auf einige seltene Konter hoffte, war der FCB zwar tonangebend, aber nicht effektiv. Zudem leisteten sich die Bayern viele Unkonzentriertheiten bei Abspielen.

Der Spanier Thiago hatte die beste Chance vor der Pause, als er aus etwa 16 Metern abgezogen hatte. Dessen Landsmann David de Gea im Tor der Engländer hielt jedoch (7.), später versuchte sich der als Spitze aufgebotene Serge Gnabry. Mit den größten Jubel in der ersten Hälfte bekamen aus den Pappen der Choreographie gebastelte Papierflieger, die aufs Spielfeld flogen.

Nach dem Seitenwechsel legte der FC Bayern eine Schippe gegen die blassen Gäste drauf, kam zu besseren Chancen und ging nach einer Ecke in Führung: Javi Martinez köpfte unbedrängt aus fünf Metern ein (60.).

Beinahe hätte Neuzugang Leon Goretzka kurz vor Schluss noch auf 2:0 erhöht – sein Schuss nach Hereingabe von Coman streifte aber nur den Pfosten (80.). Drei Minuten später hätte der Ex-Schalker sogar treffen müssen: Aus kürzester Distanz hätte er nur noch einschieben müssen, konnte den Ball aber nicht kontrollieren. Ein Treffer von Arjen Robben wurde Abseits abgepfiffen. Ein zweites Tor wäre für die dominanten Bayern mehr als verdient gewesen. So blieb es bei einem Ergebnis, das knapper aussieht als es das Spiel war.

FC Bayern: Neuer – Kimmich (72. Rudy), Hummels (46. Boateng), Süle, Alaba (56. Bernat) – Martinez – Robben, Thiago (60. Rafinha), Müller (46. Goretzka), Ribéry (46. Lewandowski) – Gnabry (60. Coman)

Tor: 1:0 Martinez (60.)

Zuschauer: 75000 (ausverkauft)

