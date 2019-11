Nach Emery-Rauswurf: Weltmeister Mertesacker hilft bei Arsenal aus

Eigentlich leitet Per Mertesacker die Jugendakademie des FC Arsenal. Nach der Trennung von Trainer Emery hilft der Weltmeister von 2014 nun bei den Profis aus.

Nach der Trennung von Trainer Unai Emery hilft Ex-Weltmeister Per Mertesacker beim FC Arsenal kurzfristig auf der Trainerbank aus. Der 104-malige deutsche Nationalspieler, der bei den Londonern die Fußball-Akademie leitet, unterstützt am Sonntag im Auswärtsspiel bei Norwich City Interimstrainer Freddie Ljungberg. Das teilte Arsenal am Samstag mit. Der englische Premier-League-Club hatte sich am Freitag nach der 1:2-Europa-League-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt von Emery getrennt.

