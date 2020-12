vor 2 Min.

Nach Olympia-Ausschluss: Lukaschenko beschimpft IOC

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat nach seinem Olympia-Ausschluss gegen das Internationale Olympische Komitee (IOC) gewettert.

Man müsse die Angelegenheit vor Gericht klären, schlug der oft als "letzter Diktator Europas" kritisierte Lukaschenko der Staatsagentur Belta zufolge vor. "Sollen doch (IOC-Präsident Thomas) Bach und seine Bande erzählen, worin meine Schuld liegt."

Das IOC hatte am Montag bekanntgegeben, Lukaschenko von allen olympischen Aktivitäten einschließlich der Sommerspiele in Tokio auszuschließen. Das von Lukaschenko geführte Nationale Olympische Komitee von Belarus habe Athleten nicht ausreichend vor politischer Diskriminierung geschützt, sagte IOC-Präsident Bach. Auch Lukaschenkos Sohn Viktor wurde vorläufig vom IOC suspendiert.

Mehrere Sportler, darunter auch Olympia-Medaillengewinner, hatten zuletzt öffentlich Gewalt und politische Verfolgung unter Lukaschenko kritisiert. Zahlreiche prominente Athleten waren auch wegen der Teilnahme an Aktionen gegen Lukaschenko mit Haft- oder Geldstrafen belegt worden.

Indes hat die Vereinigung Athleten Deutschland die Suspendierung Lukaschenkoa begrüßt. "Wir hoffen, dass die Sanktionen die richtige Wirkung entfalten und die angekündigten Unterstützungsleistungen den Athleten direkt zugutekommen", sagte Maximilian Klein, Beauftragter für Internationale Sportpolitik, der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei schließlich dem Mut der belarussischen Athletenbewegung zu verdanken, dass das IOC nur folgerichtig reagiert habe. "Dabei darf es aber nicht belassen werden: Die Olympische Bewegung muss nun mindestens Konsequenzen für ähnlich gelagerte Fälle prüfen und sich grundsätzlich wie vollumfänglich zu ihrer menschenrechtlichen Verantwortung bekennen", forderte Klein. "In Zukunft sollten das IOC und die Verbände einen proaktiven Umgang mit den menschenrechtlichen Risiken für diejenigen Personengruppen finden, die im Wirkungsbereich der Olympischen Bewegung stehen."

Lukaschenko führt das NOK seit 23 Jahren. Auch sein Sohn Viktor wurde vorläufig vom IOC suspendiert. Das IOC stellte zudem vorerst alle finanziellen Zuwendungen an das NOK von Belarus ein. Nur die Zahlungen an die Athleten für die Vorbereitung auf Olympia in Tokio und die Winterspiele 2022 in Peking sollen weiter fließen und direkt an die Sportler gehen.

Belarus steckt seit der Präsidentenwahl am 9. August in einer schweren innenpolitischen Krise. Der 66-jährige Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition hingegen sieht die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja als wahre Gewinnerin. Seit Monaten fordert die Demokratiebewegung Lukaschenkos Rücktritt, ein Ende der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an.

