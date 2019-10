vor 20 Min.

Nach Urteil: Schalkes Bentaleb vier Monate ohne Führerschein

Schalkes Nabil Bentaleb muss nach einem Urteil vier Monate ohne Führerschein auskommen. Der algerische Nationalspieler hatte 15 Punkte in Flensburg angesammelt.

Schlechte Nachrichten für Schalkes Abwehrhünen Nabil Bentaleb: Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht entschied am Mittwoch, ein viermonatiges Fahrverbot gegen den Algerier aufrecht zu erhalten. Laut Bild hatte der Spieler zwischen 2016 und 2018 15 Punkte in Flensburg angesammelt und ein verlangtes psychologisches Gutachten nicht vorgelegt.

Tempoverstöße, Handy am Steuer: Bentalebs Verstöße häuften sich

Wie die Zeitung in Berufung auf das Gericht schreibt, hatte sich Bentaleb einige gravierende Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geleistet: So war er in Düsseldorf mit Tempo 120 erwischt worden, also weit über den erlaubten 70 km/h.

Die meisten der 15 Punkte im Verkehrsregister hatte der Schalker demnach wegen Tempoverstößen erhalten. In einem Fall hatte Bentaleb am Steuer sein Handy benutzt.

Das Gutachten hatte der Spieler, der auch den französischen Pass besitzt, trotz mehrmaliger Aufforderung nicht vorgelegt. Daraufhin hatten die Behörden ihm die Fahrerlaubnis entzogen. Gegen die Entscheidung wehrte sich Bentaleb vor dem Verwaltungsgericht.

Richter: Bentaleb eine "Gefahr für unser aller Sicherheit"

Trotz der Beteuerungen des Spielers, er sei nicht selbst gefahren, blieb das Gericht laut Bild hart. Der algerische Nationalspieler habe mit der Zahlung der Bußgelder seine Schuld eingestanden, die Strafen seien rechtskräftig. In der Urteilsbegründung bezeichnete der Richter Bentaleb sogar als "Gefahr für unser aller Sicherheit" - und machte damit deutlich, dass er die vier Monate Führerscheinentzug für begründet hält. (dfl)

