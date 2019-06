vor 27 Min.

Nach der Stadion-Uhr soll auch die HSV-Hymne weichen

Der Hamburger SV räumt mit seiner Vergangenheit auf. Bald soll die Stadion-Uhr abgebaut werden. Nun fordern Fans auch die Abschaffung der HSV-Hymne.

Nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga wollen die Fans des Hamburger SV den Bruch mit der Vergangenheit. Nur wenige Stunden nach dem für Juli angekündigten Ende der Stadion-Uhr im Volksparkstadion ist eine Diskussion um die HSV-Hymne "Hamburg, meine Perle" entbrannt. "Ich finde schon seit vielen Jahren, dass wir eine Hymne haben sollten, in der wir den HSV besingen und nicht die Gegner", twitterte Supporters-Chef Tim-Oliver Horn am Mittwoch. "Wenn man ehrlich ist, gehört das Lied textlich nirgendwo hin. Wir sollten ein Lied über uns singen und nicht über andere, egal in welcher Liga."

Die HSV-Hymne beschäftigt sich mit ehemaligen Konkurrenten

Der Song von Lotto King Karl beschäftigt sich mehr mit ehemaligen Konkurrenten aus der Bundesliga als mit dem HSV. Tenor: Welcher Gegner auch immer zum HSV kommt, er hat keine Chance. "Soll Lotto kreativ werden und einfach die Perle umdichten auf pro HSV und pro Hamburg und nicht anti alles andere", schrieb einer der rund 88.000 Supporters.

Zuvor hatte sich Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann in der Bild über die Stadion-Uhr geäußert: "Wir haben bereits zum Ende der vergangenen Saison entschieden, die Uhr abzubauen. Wir möchten uns in die Zukunft ausrichten. Dabei hilft der ständige Blick in den Rückspiegel nicht."

Der HSV war bis 2018 noch nie aus der Bundesliga abgestiegen

Kult-Charakter hatte der Chronograph erlangt, weil er als Erinnerung daran diente, dass der HSV bis 2018 das letzte noch nie abgestiegene Gründungsmitglied der Bundesliga war. Nach exakt 54 Jahren, 261 Tagen, 00 Stunden, 36 Minuten und 02 Sekunden war dies am Ende der Vorsaison vorbei.

Seit dem Abstieg aus der Bundesliga zeigte die Uhr die Zeitspanne seit der Gründung des Traditionsvereins am 29. September 1887 an. Nach einem Konzert von US-Popstar Pink am 8. Juli sollen Handwerker den digitalen Zeitmesser aus der Tribünen-Verkleidung lösen. (dpa)

