vor 49 Min.

Nach heftiger Kritik: Heute äußert sich Bundestrainer Joachim Löw

Die Kritik an Bundestrainer Joachim Löw reißt nicht ab - am Montagnachmittag will sich der 60-Jährige erstmal seit der heftigen 0:6-Pleite gegen Spanien äußern.

Von Florian Eisele

Am Montagnachmittag um 16 Uhr wird Joachim Löw sein Schweigen brechen: In einer Pressekonferenz wird der Bundestrainer der Öffentlichkeit seine Analyse des historischen 0:6-Debakels gegen Spanien vor drei Wochen präsentieren. Die Kritik an Löws Arbeit ist seit der höchsten Niederlage einer deutschen Nationalmannschaft seit fast 90 Jahren immer weiter angestiegen.

Bereits am Freitag war DFB-Direktor Oliver Bierhoff an die Öffentlichkeit getreten und hatte eine Analyse der Leistungen der Nationalelf seit der verpatzten Weltmeisterschaft 2018 dargelegt. Die Quintessenz des Vortrags, der mit der Unterstützung von einigen Folien Powerpoint vorgetragen wurde: Löw sei auch weiterhin der Richtige für die Nationalmannschaft.

Hatten Gesprächsbedarf: DFB-Präsident Fritz Keller (l) und Bundestrainer Joachim Löw. Bild: Christian Charisius/dpa

DFB-Präsident Fritz Keller wollte Jogi Löw offenbar zum Rücktritt bewegen

Das sehen aber längst nicht mehr alle so. Ob Löw die DFB-Auswahl auch in Zukunft betreuen soll - darüber herrscht offenbar auch in der Zentrale des deutschen Verbandes keine Einigkeit mehr. Einem Bericht der Bild zufolge soll DFB-Präsident Fritz Keller versucht haben, Löw zu einer Auflösung seines Vertrages nach der EM 2021 zu bewegen. Ein Vorschlag, den der Trainer brüsk abgewehrt haben soll. Keller gilt seitdem als angeschlagen und gibt sich auf Nachfragen schmallippig: Zur Nationalmannschaft sage er nichts mehr, ließ er auf eine Nachfrage ausrichten.

Wie die Deutschen zu Bundestrainer Löw stehen 1 / 3 Zurück Vorwärts Nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien ist der Großteil der Fußballfans in Deutschland laut einer Umfrage für einen Rücktritt von Bundestrainer Joachim Löw. 66 Prozent der Fußballinteressierten sprachen sich in einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv für einen Löw-Rücktritt aus. Unter allen Bundesbürgern ist fast jeder Zweite für einen solchen Schritt des Bundestrainers. Beim Deutschen Fußball-Bund ist ein Rücktritt oder eine Entlassung Löws jedoch derzeit kein Thema.

Als Wunschkandidat für den Trainerposten gilt vielen Befragten Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Er wurde von 62 Prozent derjenigen, die sich für einen Löw-Rücktritt aussprachen, als geeigneter Nachfolger genannt. Weitere Kandidaten wie Hansi Flick (19 Prozent) oder Thomas Tuchel und Ralf Rangnick (13 Prozent) folgen mit weitem Abstand.

Für rund jeden zweiten Bürger und rund zwei Drittel der Fußballinteressierten sollten auch die von Löw aussortierten ehemaligen Leistungsträger Mats Hummels oder Thomas Müller wieder im Kader der Nationalmannschaft stehen. Deutlich weniger sahen das bei Jérôme Boateng oder Mario Götze so. Rund jeder fünfte Interessierte meinte, dass keiner der genannten Spieler in die Nationalmannschaft zurückkehren sollte.

Fraglich ist, wie selbstkritisch sich Löw in der Pressekonferenz präsentieren wird. In den 90 Minuten, die Oliver Bierhoff am Freitag zur Öffentlichkeit sprach, fehlte Selbstkritik nahezu völlig. Der Auftritt genügte auch den mächtigen Bayern-Bossen nicht. Karl-Heinz Rummenigge. Vorstandsvorsitzender des Rekordmeisters, sagte daraufhin, dass es im DFB derzeit "zu viel Oliver Bierhoff und zu wenig Joachim Löw" gebe und zudem kein richtiger Fußball-Fachmann in der Führungsspitze des Verbandes sitze. Beides sind Aussagen, die man beim DFB mit Verstimmung vernommen haben dürfte.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen