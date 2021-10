Nachruf

14:08 Uhr

Motorrad-Szene trauert um Reinhold Roth

Plus Ein furchtbarer Unfall veränderte das Leben von Reinhold Roth von einem Moment auf den anderen. Mit 68 Jahren ist er nun gestorben. Fahrerkollege Helmut Bradl erinnert sich.

Von Milan Sako

Helmut Bradl kann sich an die Szene aus dem Motorradrennen noch genau erinnern. An diesen 17. Juni 1990, den WM-Lauf in Rijeka. Der Honda-Pilot Bradl, Reinhold Roth und Martin Wimmer führten das Feld an. „Dann hat es angefangen zu regnen. Die Sicht wurde schlecht, als wir auf den Australier Darren Milner aufgefahren sind, um ihn zu überrunden“, erzählt der 59-jährige Vize-Weltmeister von 1991 und fährt fort: „Ich bin glatt an Milner vorbei gekommen. Aber Roth fuhr ganz dicht im Windschatten von Wimmer. Wimmer hat einen Schlenker gemacht und dann ist Reinhold Roth dem Australier mit vollem Speed hinten reingeknallt.“

