Nächste Bundesliga-Saison beginnt am 13. August

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Termine für die neue Bundesliga-Saison 2021/22 festgelegt. Die Winterpause fällt erneut kurz aus.

Die nächste Bundesliga-Saison 2021/22 beginnt am 13. August. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) am Freitag nach einer Entscheidung des Präsidiums mit. Demzufolge soll die 2. Bundesliga schon drei Wochen früher am 23. Juli starten.

Anders als in dieser Saison, die wegen der langen Pause aufgrund der Corona-Pandemie verspätet begonnen hat, sollen in der Bundesliga dann 17 Spieltage vor der Winterpause und 17 Spieltage nach der Winterpause absolviert werden. In der Bundesliga soll es aber schon am 7. Januar 2022 und damit ungewöhnlich früh weitergehen.

Im Sommer 2022 wird es in der Bundesliga auch keine lange Pause geben

Das Saisonfinale in Bundesliga und 2. Bundesliga ist für das Wochenende 14. und 15. Mai terminiert. Eine Woche später soll dann das DFB-Pokalfinale in Berlin stattfinden. Der Pokalwettbewerb beginnt am Wochenende vom 6. bis 9. August und damit eine Woche vor dem Start der höchsten deutschen Spielklasse.

Die 3. Liga soll ihre Saison 2021/22 vom 23. bis 26. Juli beginnen, der letzte Spieltag ist dann wie in den beiden Bundesligen rund um den 14. Mai geplant. Im Sommer 2022 dürfte es dann schnell mit der nächsten Saison weitergehen, da die Spielzeit wegen der Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) unterbrochen werden muss. (dpa)

