Nationalelf: Wie viel Feuer brennt noch?

Lange musste der DFB hinter der DFL zurückstecken. Nun wagt auch die Nationalmannschaft den Weg zurück zur Normalität.

In einer anderen Zeit hat Oliver Bierhoff, mit Blick auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, immer gern vom „letzten Lagerfeuer der Nation gesprochen“. Einem rituellen Ort, an dem sich die Menschen in einer Art religiöser Einkehr versammeln und ihre Herzen wärmen. An guten Tagen, wenn ein WM-Halbfinale anstand, waren es 17 Millionen, acht Millionen wollten auch dann noch dabei sein, wenn es um so gut wie nichts ging. Jetzt aber, da Abstand das oberste Gebot ist, haben Lagerfeuer keine Konjunktur. Erst recht nicht solche, die so lange nicht mehr gebrannt haben, wie jenes, von dem Oliver Bierhoff, der Teamchef der DFB-Elf, so schön erzählt. Zehn Monate haben Jogis Jungs nicht mehr gespielt. Eine solche Unterbrechung hat es seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben.

11 Bilder Die wichtigsten Bundesliga-Transfers der Saison 2020/21 Bild: FC Bayern, dpa (Archiv)

Mit der Nationalelf ist auch der Deutsche Fußball-Bund völlig von der Bildfläche verschwunden. Dabei benötigt gerade der DFB das wärmende Feuer der Nationalelf. Sie hält ihn am Leben – auch wirtschaftlich. Selbst beim reichen DFB droht in der Corona-Krise finanzielle Not, die den Verband, laut Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge, schlimmstenfalls sogar in eine „potenziell existenzbedrohende“ Situation bringen könnte. Ohne Länderspiele in der zweiten Hälfte dieses Jahres errechnete der Verband einen möglichen Fehlbetrag von knapp 80 Millionen Euro.

Die Nationalelf feiert ihr Comeback

Gut also, dass nun wieder gespielt wird. Die Kohle ist gesichert. Jetzt bedarf es noch zweier starker Auftritte gegen Spanien und die Schweiz, um sich wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu spielen.

Zuletzt haben DFB und Nationalelf auf dem Feld der Corona-Krise gegen Bundesliga und DFL klar den Kürzeren gezogen. Die DFL war mit dem geschmeidigen Manager Christian Seifert deutlich besser aufgestellt als der DFB mit seinem Freiburger Winzer-Präsidenten und Gastronomen Fritz Keller, der gewählt worden war, um den aufgewühlten Verband intern zu befrieden und in der Krise bislang unglücklich agierte. Allerdings sprangen ihm bislang auch weder Bierhoff noch Jogi Löw mit brauchbaren Botschaften und Ideen zur Seite. Nun sind sie auf ihre Grundkompetenz zurückgeworfen, um das Feuer wieder zum Lodern zu bringen. Das wird schwierig in zwei belanglosen Spielen der Nations League, in denen eine lähmende Stille ohne Zuschauer jeden Funkenflug verhindert.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen