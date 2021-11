Goretzkas Wirkungstreffer und seine Folgen

Leon Goretzka ist der nächste Stammspieler, der für das abschließende Länderspiel des Jahres absagen muss. Auf einen Akteur des FC Bayern aber ist Verlass.

Wohl die beste Nachricht des Abends war, dass Leon Goretzka wieder aufstand und den Platz auf den eigenen Beinen verlassen konnte. Der Liechtensteiner Abwehrspieler Jens Hofer hatte den deutschen Nationalspieler mit einem Kung-Fu-Tritt niedergestreckt, hatte diesen an Hals und Brust getroffen. Das Foul hinterließ blutige Spuren an Goretzkas durchtrainiertem Körper. Hofer erschrak ob seines Versehens, kümmerte sich rührend um den Deutschen und begleitete ihn an den Spielfeldrand. Goretzka durfte zurück auf den Rasen der Arena, Hofer nicht. Er hatte die Rote Karte gesehen.

Flick wollte kein Risiko eingehen, reagierte in der Pause und wechselte Goretzka aus. Nach dem 9:0 war Flick davon ausgegangen, Goretzka könne gegen Armenien mitwirken (Sonntag, 18 Uhr, RTL), am Freitag teilte der DFB aber mit, der Spieler sei wegen einer Prellung im Kopf-Hals-Bereich doch nicht dabei.

Hansi Flick muss in der Nationalmannschaft auf etliche Stammkräfte verzichten

Neben Goretzka hat Flick nur noch wenige Stammkräfte zur Verfügung. Antonio Rüdiger ist gesperrt, Manuel Neuer und Marco Reus werden geschont, bereits am Montagabend waren Niklas Süle (positiv auf Covid-19 getestet) sowie Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Karim Adeyemi (alle Quarantäne) vorzeitig abgereist. Julian Draxler war kurzfristig ausgefallen, gar nicht erst zum DFB-Team gestoßen waren Florian Wirtz, Kai Havertz, Timo Werner und Robin Gosens.

Flick hatte davon gesprochen, dass er normalerweise Platz schaffen müsse, um Spieler aus dem erweiterten Kreis unter Wettbewerbsbedingungen zu testen. Nun öffnete sich der Raum unfreiwillig. Ein Jahr vor der WM in Katar befindet sich die Nationalmannschaft in vielerlei Hinsicht in einem Entwicklungsprozess, Erfolge gegen Sparringspartner aus Island oder Liechtenstein dienen kaum als Gradmesser. Etliche Positionen sind offen, weder der Gladbacher Jonas Hofmann noch der Freiburger Christian Günter sind auf den Außenverteidigerpositionen Idealbesetzungen, Lukas Nmecha ist bislang nicht mehr als ein Versprechen des klassischen Mittelstürmers.

leroy Sané befindet sich derzeit in herausragender Form und deutete das auch beim Sieg gegen Liechtenstein an. Foto: Swen Pförtner, dpa

Gesetzt scheint hingegen Leroy Sané. Die WM in Katar böte sich an, dem Status des ewigen Talents zu entwachsen und in epischen Duellen den Unterschied auszumachen. Flick lobt die Fortschritte des 25-Jährigen, der in den vergangenen Wochen beim FC Bayern statt Pfiffen Szenenapplaus erntet. Der nicht nur offensiv wirbelt und gegen Liechtenstein doppelt trifft, sondern ebenso leidenschaftlich Bällen hinterherjagt. „Leroy zeigt seit Wochen, was für ein toller Spieler er ist“, sagt Flick. Zumindest Sané ist ihm für das Armenien-Spiel geblieben.

