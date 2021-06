Tor-Fest gegen Lettland: Jogis Jungs schießen sich für EM warm

Gegen die chancenlosen Letten dominiert die DFB-Auswahl von Anfang an das Spiel und gewinnt mit 7:1. Ein Spieler feiert seine Torpremiere.

Manuel Neuer verbrachte seinen Jubiläumsabend anders als für einen Torwart seiner Bauart üblich. Statt in seinem 100. Länderspiel Bällen hinterherzufliegen oder sich wenigstens die Zeit mit ein paar spektakulären Ausflügen aus seinem natürlichen Lebensraum zu vertreiben, lungerte er größtenteils tatenlos vor seinem Strafraum herum. Seine Mannschaftskollegen hatten vor dem Spiel gegen Lettland Spalier für ihn gestanden und sich offensichtlich vorgenommen, ihrem Kapitän einen ruhigen Abend zu bescheren.

Das Vorhaben gelang mit einem 7:1-Sieg ausgezeichnet. Der DFB hatte sich den 138. der Weltrangliste als passenden Aufbaugegner für die anstehende Europameisterschaft ausgeguckt und lag damit richtig. Das ist nicht selbstverständlich. Vor der WM in Russland sollte sich die Mannschaft gegen Saudi-Arabien in Laune schießen, nährte aber damals mit einem mageren 2:1 Zweifel, die sich wenig später als berechtig erweisen sollten.

Die 1000 Zuschauer sahen eine engagierte deutsche Elf

In Düsseldorf aber bot das Nationalteam am Montag eine von Beginn an konzentrierte Leistung und deutete zumindest an, in seiner EM-Vorrundengruppe ein ernsthafter Konkurrent für die hochgehandelten Portugiesen und Franzosen sein zu können. In den Genuss des Torreigens kamen 1000 Zuschauer in der Arena. Erstmals seit dem November 2019 durften wieder Fans im Stadion zuschauen, der DFB verteilte die Tickets an Mitarbeiter der Impfzentren. Sie sahen eine spielfreudige Elf, die Joachim Löw diesmal mit einer Dreierkette verteidigen ließ. Mats Hummels wurde von Antonio Rüdiger und Matthias Ginter flankiert.

Weil Toni Kroos und Ilkay Gündogan die beiden zentralen Mittelfeldpositionen ausfüllten, rückte Joshua Kimmich auf die rechte Außenbahn – und fremdelte dort ein wenig. Auffälliger agierte sein Mannschaftskollege auf der anderen Spielfeldseite. Robin Gosens vollendete nicht nur schnörkellos eine feine Vorarbeit von Kai Havertz zum 1:0 (19.), sondern bereitete auch noch das 3:0 von Thomas Müller vor (27.), der somit den ersten Treffer nach seinem Comeback für die Nationalmannschaft erzielte. Zwischendurch traf Ilkay Gündogan (21.) sehenswert ins Kreuzeck, Kai Havertz und Serge Gnabry stellten mit zwei nicht minder schönen Toren den Halbzeitstand von 5:0 her (39.; 45.)

Löws Mannschaft überforderte die Letten mit ihrem energischen Pressing und sicheren Kombinationen. Allerdings meldeten die Balten auch am Morgen vor dem Spiel einen positiven Corona-Fall in ihrer Mannschaft und mussten dementsprechend schon vor dem Anpfiff mehr Aufgeregtheiten ertragen, als es ihnen in ihrem letzten Spiel vor der Sommerpause lieb gewesen sein dürfte.

Auch Timo Werner traf nach seiner Einwechslung

Die Deutschen zeigten sich nur bedingt bereit, darauf Rücksicht zu nehmen. Immerhin aber ließen sie es nach dem 6:0 durch den eingewechselten Timo Werner ruhiger angehen (50.). Die Letten nutzten das in Form des Treffers zum 1:6 durch Alksejs Saveljevs. Neuer flog – aber vergeblich (75. Leroy Sané aber stellte eine Minute später den alten Abstand wieder her.

Die deutsche Mannschaft darf sich gut vorbereitet fühlen auf ihren EM-Auftakt am kommenden Dienstag gegen Frankreich. Damit war nicht zwingend zu rechnen gewesen.

