vor 41 Min.

Nations League 2020/21, Spieltag 3: Spielplan, Uhrzeit, Termine, Zeitplan, Datum - Wann spielt Deutschland?

Die UEFA Nations League ist in vollem Gange: Wann spielt Deutschland bei der Nations League 2020? Alle Termine, Zeitplan sowie Datum und Uhrzeit, außerdem den Spielplan und die TV-Termine der NL finden Sie hier.

Zum zweiten Mal seit 2018/19 wird die Nations League 2020/21 mit allen 55 UEFA-Nationen aus der Liga ausgetragen. Der Spielplan der UEFA Nations League steht fest: Deutschland trifft in der Nations League Liga A in Gruppe 4 auf Spanien, die Ukraine und die Schweiz. Alle Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit sowie Infos zur Live-Übertragung der NL-Spiele finden Sie bei uns.

Aus vier Ligen werden drei bis vier Teams aufgeteilt. Die Gruppensieger der Gruppe A spielen im Juni 2021 in einem Halbfinale und Finale den zweiten Sieger der Nations League aus. Die Gruppenphase der UEFA Nations League findet zwischen September und November statt, das Finalspiel im Juni 2021.

Nations League 2020: Spiele, Termine, Zeitplan, Uhrzeit & Datum

Hier finden Sie Spielplan, Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Datum der einzelnen Spiele der UEFA-Nations League 2020/2021. Außerdem den Spielplan für Deutschland: Wann spielt Deutschland bei der Nations League 2020?

1. Spieltag: 3. - 5. September 2020

2. Spieltag: 6. - 8. September 2020

3. Spieltag: 8. - 10. Oktober 2020

4. Spieltag: 11. - 13. Oktober 2020

5. Spieltag: 12. - 14. November 2020

6. Spieltag: 15. - 17. November 2020

Playouts Liga C: 24. - 29. März 2022

Finale Runde (inkl. Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale): 2. - 6. Juni 2021

Übersicht zum aktuellen Spieltag in der UEFA Nations League 2020

Spieltag 3

Samstag, 10.10.2020

Luxemburg - Zypern (15:00 Uhr)

- (15:00 Uhr) Montenegro - Aserbaidschan (15:00 Uhr)

- (15:00 Uhr) Färöer Inseln - Lettland (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) Liechtenstein - Gibraltar (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) Spanien - Schweiz (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Ukraine - Deutschland (20:45 Uhr)

Andorra - Malta (20:45 Uhr)

Sonntag, 11.10.2020

Republik Irland - Wales (15:00 Uhr)

- Wales (15:00 Uhr) Kasachstan - Albanien (15:00 Uhr)

- (15:00 Uhr) Bosnien und Herzegowina - Niederlande (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) England - Belgien (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) Kroatien - Schweden (18:00 Uhr)

- Schweden (18:00 Uhr) Norwegen - Rumänien (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) Finnland - Bulgarien (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) Armenien - Georgien (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) Estland - Nordmazedonien (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) Litauen - Belarus (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) Polen - Italien (20:45 Uhr)

(20:45 Uhr) Island - Dänemark (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Frankreich - Portugal (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Nordirland - Österreich (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Israel - Tschechische Republik (20:45 Uhr)

(20:45 Uhr) Schottland - Slowakei (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Russland - Türkei (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Serbien - Ungarn (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Griechenland - Moldawien (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Kosovo - Slowenien (20:45 Uhr)

Spieltag 4

Dienstag, 13.10.2020

Aserbaidschan - Zypern (18:00 Uhr)

- (18:00 Uhr) Deutschland - Schweiz (20:45 Uhr)

Ukraine - Spanien (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Montenegro - Luxemburg (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Färöer Inseln - Andorra (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Lettland - Malta (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Liechtenstein - San Marino (20:45 Uhr)

Mittwoch, 14.10.2020

Finnland - Republik Irland (18:00 Uhr)

- Republik (18:00 Uhr) Italien - Niederlande (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Polen - Bosnien und Herzegowina (20:45 Uhr)

(20:45 Uhr) England - Dänemark (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Island - Belgien (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Kroatien - Frankreich (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Portugal - Schweden (20:45 Uhr)

- Schweden (20:45 Uhr) Norwegen - Nordirland (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Rumänien - Österreich (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Schottland - Tschechische Republik (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Slowakei - Israel (20:45 Uhr)

- Israel (20:45 Uhr) Russland - Ungarn (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Türkei - Serbien (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Bulgarien - Wales (20:45 Uhr)

- Wales (20:45 Uhr) Estland - Armenien (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Nordmazedonien - Georgien (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Griechenland - Kosovo (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Moldawien - Slowenien (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Belarus - Kasachstan (20:45 Uhr)

- (20:45 Uhr) Litauen - Albanien (20:45 Uhr)

Deutschland in der Nations League 2020: Termine, Spieltage & Gegner

Die erste Partie bestreiten die Deutschen am 6. September vor eigenem Publikum gegen Spanien. Am 9. September tritt Deutschland das zweite Spiel, ein Gastspiel in der Schweiz, an. Rund einen Monat später sind die Deutschen in der Ukraine zu Gast und am 13. Oktober begrüßt die Mannschaft des DFB die Schweizer in Köln. Im November spielt die DFB-Mannschaft zu Hause gegen die Ukraine, am 17. November findet schließlich das letzte Gruppenspiel gegen Spanien statt.

1. Spieltag: Donnerstag, 03.09.2020 20:45 Uhr Deutschland vs. Spanien (in Stuttgart ): 1:1

2. Spieltag: Sonntag, 06.09.2020 20:45 Uhr Schweiz vs. Deutschland (in Basel ): 1:1

3. Spieltag: Samstag, 10.10.2020 20:45 Uhr Ukraine vs. Deutschland



4. Spieltag: Dienstag, 13.10.2020 20:45 Uhr Deutschland vs. Schweiz (in Köln )



5. Spieltag: Freitag, 14.11.2020 20:45 Uhr Deutschland vs. Ukraine (in Leipzig )



6. Spieltag: Montag, 17.11.2020 20:45 Uhr Spanien vs. Deutschland

Nations League 2020: Deutschland live im TV, Free-TV & Stream?

Wo können Fans die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in TV oder Stream verfolgen? Sind die Partien zudem im Free-TV auf ARD oder ZDF zu sehen? Live im kostenlosen Free-TV sind tatsächlich alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu sehen - und zwar bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF. Auch in der Mediathek sind die Länderspiele kostenlos abrufbar. Als Experte für das ZDF wird weiterhin Oliver Kahn fungieren, die ARD vertritt aller Voraussicht nach Bastian Schweinsteiger als TV-Experte.

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich zwar ebenfalls alle Rechte für die Spielzeiten der Nations League gesichert und zeigt diese als Live-Stream, allerdings nicht im jeweiligen Heimatland. Das heißt, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind in Deutschland nicht auf DAZN zu sehen, Fußballfans in Österreich oder der Schweiz können die DFB-Partien aber dort verfolgen.

Die genauen Sendetermine und Live-Übertragungen aller Spiele der NL finden Sie hier:

Nations League 2020 live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV?

Das ist der Modus in der Gruppenphase & Finalphase der UEFA Nations League 2020

An der Nations League 2020 nehmen alle Länder der UEFA teil, aktuell 55. Die NL wird in vier Ligen (A bis D) ausgetragen. In jeder Liga werden die Teams per Los auf zwei (Liga D) oder vier (Ligen A, B und C) Gruppen aufgeteilt.

2020 nehmen alle Länder der teil, aktuell 55. Die wird in vier Ligen (A bis D) ausgetragen. In jeder Liga werden die Teams per Los auf zwei (Liga D) oder vier (Ligen A, B und C) Gruppen aufgeteilt. Die Sieger der Gruppen der Ligen B, C und D steigen in der Nations League 2022/23 jeweils eine Stufe auf, die letzten der Ligen A und B sowie zwei in Play-Outs bestimmte Gruppenletzte der Liga C steigen analog ab.

2022/23 jeweils eine Stufe auf, die letzten der Ligen A und B sowie zwei in Play-Outs bestimmte Gruppenletzte der Liga C steigen analog ab. Die vier Gruppen-Sieger der Liga A spielen im K.-o.-Modus im Juni 2021 den UEFA-Nations-League-Sieger aus. Die Halbfinal-Partien werden ausgelost. Der Austragungsort wird in einem der vier qualifizierten Länder liegen.

Nations League 2020/2021, Gruppen: So sehen die einzelnen Ligen A bis D aus

Liga A Liga B Liga C Liga D Portugal Russland Griechenland Gibraltar Niederlande Österreich Albanien Färöer-Inseln England Tschechien Montenegro Lettland Schweiz Wales Georgien Liechtenstein Belgien Schottland Nord-Mazedonien Andorra Frankreich Norwegen Kosovo Malta Spanien Serbien Weißrussland San Marino Italien Finnland Zypern

Bosnien Slowakei Estland

Ukraine Türkei Slowenien

Dänemark Irland Litauen

Schweden Nordirland Luxemburg Kroatien Bulgarien Armenien Polen Israel Aserbaidschan Deutschland Ungarn Kasachstan Island Rumänien Moldawien

Themen folgen