Nations League: Deutschland - Schweiz live im Stream und Free-TV - bei ARD/ZDF oder RTL heute am 13.10.20?

Stehen vor runden Jubiläen im DFB-Team: Joshua Kimmich (l) und Toni Kroos (M) - und treten heute am 13.10.2020 gegen die Schweiz beim Nations League Spiel an. Wann die Partie live im TV und Stream übertragen wird, das erfahren Sie hier.

Im Rahmen der Nations League trifft Deutschland heute am Dienstag, 13. Oktober 2020, in Köln auf die Schweiz. Erfahren Sie hier, wo Sie das Länderspiel live im Online-Stream oder im Free-TV, auf ARD oder ZDF, verfolgen können.

Heute am 13. Oktober 2020 spielt die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Schweiz. Bei der letzten Begegnung der beiden Mannschaften erreichte Deutschland nur ein Unentschieden. Trainer Joachim Löw kommentierte die vergangene Partie mit den Worten "es wäre ein guter Ansatz gewesen". Gleichzeitig tätigte er eine Kampfansage: "Im Oktober wollen wir natürlich gewinnen!" Wird die Partie der DFB-Elf gegen die Schweiz live im Fernsehen, TV oder im Stream gezeigt? Lesen Sie hier, wann und wo Sie das Länderspiel Deutschland vs. Schweiz verfolgen können.

Deutschland - Schweiz: Stream auf DAZN oder live im TV auf ARD & ZDF?

Partie: Deutschland - Schweiz

- Wann: 13.10.2020

13.10.2020 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Wo: RheinEnergieSTADION Köln

RheinEnergieSTADION Free-TV: ARD und ZDF

und Kostenloser Stream: Live-Stream von ARD und ZDF

Live-Stream von und DAZN : Kein Streaming (Der Streaming-Dienst überträgt keine Partien der Heimmannschaften)

Spiele der UEFA Nations League im Online-Stream, live im Free-TV auf ARD & ZDF erleben

ARD und ZDF strahlen die Partien der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League live aus. Dabei greift die ARD auf Bastian Schweinsteiger zurück, der die Spiele als Experte kommentiert. Das ZDF setzt auf Oliver Kahn. Über die öffentlich-rechtlichen Sender können Sie die Spiele von Deutschland in der Nations League zudem im kostenlosen Live-Stream sehen.

Eigentlich hat sich DAZN exklusiv die Übertragungsrechte der Nations League Spiele gesichert. Allerdings zeigt der kostenpflichtige Streaming-Dienst keine Partien der Heimmannschaften. Deutsche Fans in der Schweiz oder in Österreich sehen jedoch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft 2020 in der Nations League

Über die Nations League haben Mannschaften die Chance, Punkte für die Weltrangliste des Fußballweltverbands FIFA zu sammeln. Dies liegt daran, dass die Fußball-Europameisterschaft auf 2021 verschoben wurde. Deshalb ist es wichtig, die Partien der Nations League für sich zu entscheiden, obwohl Joachim Löw aufgrund der langen Champions League auf einige Stammspieler des RB Leipzig und des FC Bayern verzichtet.

Alle Spieltermine & Übertragung der Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League in TV & Stream

Deutschland - Schweiz in Köln : 13.10.2020, 20:45 Uhr, ZDF / ARD

- in : 13.10.2020, 20:45 Uhr, / Deutschland - Ukraine in Leipzig : 14.11.2020, 20:45 Uhr, ZDF / ARD

- in : 14.11.2020, 20:45 Uhr, / Spanien - Deutschland : 17.11.2020, 20:45 Uhr, ZDF / ARD

