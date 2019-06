vor 33 Min.

Nations League Finale: Portugal - Niederlande live in TV & Stream sehen

Matthijs de Ligt (3.v.r) triff zum 1:1 für die Niederlande. Nations League Finale: Portugal - Niederlande live in TV & Stream sehen

Das erste Nations League Finale findet statt und im Estadio do Dragao in Porto stehen sich dabei Portugal und die Niederlande gegenüber. Wir sagen, wo Sie das Spiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können und ob es im Free-TV oder auf Sky bzw. DAZN kommt.

Nations League Finale 2019: Portugal - Niederlande live in Free-TV, Fernsehen & Live-Stream sehen: Wir sagen, wo Sie das Finale der NL-2019 sehen und ob es im Free-TV oder auf Sky bzw. DAZN kommt.

Holland gegen Ronaldo: Bekommen die Niederländer endlich wieder eine Trophäe?

Die holländische Nationalmannschaft greift nach dem ersten internationalen Pokal seit der EM 1988. Auch dank eines späten Eigentores von Kyle Walker änderte das Team von Nationaltrainer Ronald Koeman im Halbfinale der Nations League den Rückstand gegen England noch in einen Sieg. Die Niederlande spielen jetzt am Sonntag (9. Juni 2019, 20.45 Uhr) im Finale des UEFA-Wettbewerbs gegen Portugal und dessen Top-Star Cristiano Ronaldo um die große Silber-Trophäe.

Nations League Finale 2019: Portugal - Niederlande live in TV & Stream: Free-TV oder Sky bzw. DAZN?

Datum : 9. Juni 2019

: 9. Juni 2019 Anspiel : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr TV: Das Finale der Nations League zwischen Portugal und Holland wird live in TV und Stream im ZDF bzw. der Mediathek zu sehen sein. Auch DAZN übertragt.

Nations League Finale: Portugal - Holland live in TV, Fernsehen & Live-Stream sehen

Während die Halbfinals der Nations League noch ausschließlich auf DAZN live im Stream zu sehen waren, ist das Finale der NL 2019 auch im Free-TV bzw. im Fernsehen im ZDF zu sehen. Einen Gratis-Stream, der kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung funktioniert, gibt es ebenfalls in der ZDF-Mediathek. Die ARD und Sky zeigen keinen Fußball der Nations League live in TV oder Stream.

Wohin wechselt Matthijs de Ligt nach dieser Saison?

Beim Triumph gegen England und dem Klarmachen des Nations-League-Finals 2019 war der Holländer Frenkie de Jong Man of the Match. Dass es den 22 Jahren alten Fußballer in der kommenden Saison zum FC Barcelona zieht, ist schon lange bekannt. Vor dem Endspiel gegen Portugal sprach er auch über einen Wunsch-Mitspieler. Wenn es nach de Jong geht, sollte sein Mannschaftskamerad Matthijs de Ligt mit nach Spanien zu Barca kommen. "Natürlich würde es mir gefallen, wenn er zu Barça geht. Aber es ist seine Entscheidung", sagte er. "Ich hoffe, dass er zu Barcelona geht."

