19:00 Uhr

Neues Trikot: Die Nationalmannschaft trägt schwarz

Die Fußball-Nationalelf setzt auf eine ungewöhnliche Farbe. Beim Spiel gegen Island kommt das neue Trikot aber noch nicht zum Einsatz.

Von Milan Sako

Jogi mag nicht mehr. Bei der Suche nach dem Nachfolger reagieren die Wunschkandidaten, als wollte man ihnen den Trainerjob auf Schalke anbieten. Der letzte Auftritt: ein 0:6-Debakel gegen Spanien im November. Passend zur düsteren Grundstimmung präsentierte der DFB nun das neue Auswärtsleibchen für die Fußball-EM 2021. Deutschland trägt schwarz.

Wer nun glaubt, dass die Trikotfarbe nur irgendwie in die schwarz-rot-goldene Palette passen muss, der irrt. Jürgen Klinsmann wählte Rot aus einem anderen Grund. Der Schwabe, der jeden Tag seine Mannschaften ein bisschen besser machen wollte, plädierte für die Signalfarbe, weil sie Aggressivität ausstrahlt. Auf den Bessermacher folgte der Espresso nippende Feingeist im blauen Erfolgspulli. Ballonseidene Trainingsanzüge der Marke Otto Rehhagel sind Löw ein Graus. Der Bundestrainer nutzte die Seitenlinie als Laufsteg. Der Chef und seine Schützlinge können nun im Partnerlook auflaufen: Schwarz das Hemd und die Hemdchen.

Die Nationalmannschaft tritt gegen Island an

Bunt genug ist die Vergangenheit. Neben dem weißen Modell wie einst Fritz Walter spielte die Auswahl auch schon in grasgrünen Trikots. Mag Oliver Bierhoff in der jüngsten Vergangenheit mit der Total-Vermarktung der „Mannschaft“ glücklos gewirkt haben – jetzt hat der DFB-Manager ins Schwarze getroffen. Gefühlt kommt jedes halbe Jahr ein Shirt auf den Markt. Die Kasse muss klingeln. Für knallige 130 Euro bietet der DFB-Fanshop das „Auswärtstrikot Authentic“ an. Im WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ RTL) bleibt das neue Modell im Koffer. Deutschland genießt Heimrecht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen