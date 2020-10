17:25 Uhr

Neun Corona-Infektionen: Komplettes TVA-Team befindet sich in Quarantäne

Das Coronavirus hat die Basketball-Mannschaft des TV Augsburg voll erwischt: Acht Spieler und der Trainer haben sich angesteckt.

Von Fabian Kapfer

Bei den Basketball-Herren des TV Augsburg ist aktuell nicht an einen Spielbetrieb zu denken. Der Grund: Die ganze Mannschaft befindet sich derzeit in Quarantäne. Trainer Markus Mosig informiert: "Uns hat es leider voll mit Corona erwischt, insgesamt acht unserer Spieler und ich als Trainer wurden positiv getestet."

Nachdem Mosig Symptome der Krankheit aufwies, ließ er sich umgehend am Freitag, den 15. Oktober testen. Zuletzt habe er damals mit der Mannschaft wenige Tage zuvor, beim Dienstagstraining in Kontakt gestanden. "Ich habe dann am 17. Oktober das Ergebnis bekommen, auch die ganze Mannschaft hatte sich testen lassen. Darunter waren alle, auch diejenigen, die an diesem Dienstag nicht da waren."

Das Heimspiel des TVA gegen München ist abgesagt

Ihm sei es wichtig, das Thema offensiv und ehrlich zu behandeln, erklärt der Trainer. Er selbst hatte mit einem schwereren Verlauf zu kämpfen. "Bei mir war es schon stärker ausgeprägt, meine Quarantäne endet nun Ende der Woche. Die komplette Mannschaft kann Anfang der nächsten Woche wieder aus der Quarantäne zurückkehren", sagt Mosig. Als logische Folge wurde auch das Heimspiel gegen den BC Hellenen München am kommenden Samstag abgesagt.

