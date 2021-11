New York City Marathon 21: Übertragung live in TV & Stream - die Termine

Endlich finden wieder Marathons statt, so auch der New York City Marathon 2021. Wir verraten, wo und wann Sie diesen heute live im TV – Free-TV oder Pay-TV? – und im Stream online verfolgen können.

Der New York City Marathon 2021 findet dieses Jahr am 7. November 2021 statt. Start ist um 8 Uhr morgens Ortszeit. Deutsche Fans müssen sich also um 14 Uhr vor die Empfangsgeräte setzen, um den Wettlauf, der immer am 1. Sonntag im November ausgerichtet wird, live zu verfolgen. Wie und wo dies möglich ist, verraten wir in diesem Artikel. Kommt der NYC-Marathon 2021 live in TV, Fernsehen oder im Online-Stream? Und wenn ja: gratis im Free-TV oder nur kostenpflichtig bei einem Pay-TV-Anbieter? Alles, was Sie rund um Termine, Uhrzeiten, Übertragung im TV oder Stream und die Veranstaltung wissen müssen, finden Sie in diesem Artikel.

Das ist der New York City Marathon 2021: Länge, Strecke

Der New York City Marathon (aktueller Name: "TCS New York City Marathon" durch den Hauptsponsor) ist ein jährlich stattfindender Marathon (42,195 Kilometer), der durch die fünf Stadtbezirke von New York City führt. Er ist der größte Marathon der Welt mit normalerweise mehr als 50.000 Läufern. 2021 werden wohl nur gut 30.000 Läufer und Läuferinnen teilnehmen aufgrund der Corona-Pandemie. Zusammen mit dem Boston-Marathon und dem Chicago-Marathon gehört er zu den größten Langstreckenläufen in den USA und ist Teil der World Marathon Majors.

Der Lauf wird von den New York Road Runners organisiert und seit 1970 jedes Jahr veranstaltet – mit Ausnahme von 2012 und 2020. 2012 sorgte der Hurrikan Sandy für die Absage, 2020 war es die weltweite Corona-Pandemie. Das Rennen findet immer am ersten Sonntag im November statt. Teilnehmer sind sowohl Profis als auch Amateure. Wer mitmachen will, muss nicht nur gut laufen können, sondern auch Glück haben, denn die Teilnahme wird zu einem guten Teil durch ein Losverfahren bestimmt.

New York City Marathon 2021: Termine, Uhrzeit und Datum

Der NYC-Marathon 2021 findet am 7. November 2021 statt. Das Rennen beginnt um 8 Uhr amerikanischer Ortszeit. Der Zeitunterschied beträgt zwischen New York und Deutschland sechs Stunden. In Deutschland ist es dann also 14 Uhr.

Die einzelnen Startzeiten des NYC-Marathon im Überblick:

8:00 a.m.: Professionelle Rollstuhlfahrer

8:22 a.m.: Kategorie Handbike und ausgewählte Athleten mit Behinderungen

8:40 a.m.: Profi-Frauen

9:05 a.m.: Profi-Männer

9:10 a.m.: Welle 1

9:55 a.m.: Welle 2

10:40 a.m.: Welle 3

11:20 a.m.: Welle 4

12:00 p.m.: Welle 5

Achtung – US-Zeit (GMT-4)!

New York City Marathon 2021 live im Free-TV und Stream

Der New York City Marathon 2021 wird in den USA unter anderem live in TV und Stream bei Local ABC Television (Channel 7) in New York und im Rest der USA auf ESPN & ESPN2 zu sehen sein. Auch für deutsche Zuseher ist es möglich, sich ein Abo von ESPN zu holen und den Lauf dort im Stream live und online ansehen. In Deutschland überträgt üblicherweise Eurosport live im TV und Live-Stream. Dieses Jahr zeigt der Pay-TV-Sender Eurosport 2 den New York Marathon live.

07. November 2021, 15.15 bis 18 Uhr, Eurosport 2: New York-Marathon

Alternativ könnten findige Nutzer den New York City Marathon 2021 einfach live über einige der Live-Webcams von New York streamen. Allerdings muss man dann auch sein eigener Regisseur werden. In den vergangenen Jahren gab es außerdem einige semi-professionelle Livestreams auf YouTube, die sich allerdings auf einen Abschnitt der Strecke beschränkten.

NYC-Marathon 2021: die Strecke, Start und Ziel

Start, Ziel und Streckenverlauf des NYC-Marathons 2021 finden Sie sich hier in einer übersichtlichen PDF-Datei.

Top-Hashtags für den New York City Marathon

Auch in sozialen Netzen wird der Marathon im Big Apple verfolgt. Das sind die aktuellen Top-Hashtags: #tcsnycmarathon #marathon #running #marathontraining #nycmarathon #newyork #nyc #nycmarathon2021 #tcsnycmarathon2021