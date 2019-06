vor 19 Min.

Neymar muss Copa América absagen

Neymar sagt die Teilnahme an der Copa América ab. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Wirbel um den Stürmer.

Fußball-Star Neymar muss wegen einer Knöchelverletzung auf seine Teilnahme an der Copa América verzichten. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler habe sich im Testspiel gegen Katar einen Bänderriss zugezogen und werde nicht rechtzeitig fit für die Südamerika-Meisterschaft, teilte Brasiliens Fußballverband am Donnerstagmorgen mit. Neymar war beim 2:0 gegen den Asienmeister am Mittwoch nach 20 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er in einem Zweikampf einen Tritt gegen das rechte Bein erhalten hatte. Der Profi von Paris Saint-Germain hatte zu Jahresbeginn wegen einer Verletzung am Mittelfuß pausiert. Zuletzt hatte er Probleme mit dem Knie.

Neymar war in den vergangenen Wochen immer wieder negativ aufgefallen. Zunächst pöbelte er Schiedsrichter und Fans an, dann warf ihm eine junge Brasilianerin eine Vergewaltigung vor.

Zuletzt wandte sich sogar Neymars Mutter auf Instagram an ihren Sohn und schrieb: "In dem Moment, in dem alles geklärt ist, und die Wahrheit Gottes ans Licht kommt, ist es Zeit, daraus zu lernen." Sie riet ihrem Sohn, der jungen Frau zu vergeben. (dpa)

