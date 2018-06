Niederlage gegen Österreich: Klagenfurt ist das neue Cordoba

15:00 Uhr

"Wenn wir so spielen, haben wir in Russland keine Chance": Joachim Löw zieht ein negatives Fazit nach dem WM-Test gegen Russland. Was bleibt von der Niederlage?

Von Tilmann Mehl

Marko Arnautovic wollte sofort etwas klarstellen. "Jetzt werden wieder einige schreiben: Ja, die Deutschen haben ja auch nicht mit ihrer ersten Elf gespielt und so weiter." Ihm selbst freilich stand der Sinn nicht nach Relativierungen. Ein Marko Arnautovic ist nicht der Typ für etwaige Schattierungen. Schließlich hatte die österreichische Nationalmannschaft gerade zum ersten Mal seit 32 Jahren gegen das DFB-Team gewonnen. 4:1 hatten sie die Elf von Franz Beckenbauer 1986 aus dem Praterstadion geschossen. Im kollektiven Gedächtnis verfangen hat sich aber jenes 3:2 aus dem Jahr 1978, das hierzulande als "Schmach von Cordoba" in den Fußball-Lexika notiert ist. Arnautovic also war der Meinung, dass man anstatt "immer Cordoba, Cordoba zu hören bekommt", künftig von Klagenfurt reden wird.

Die deutsche Mannschaft schien zuvor reichlich überrascht von der Tatsache, dass ihr Gegner die Partie als Rendezvous mit der Geschichte interpretierte. Für sie war es lediglich ein Testspiel vor der Weltmeisterschaft. In Ermangelung einer Qualifikation für das Sportfest in Russland, müssen sich die Österreicher andere Ziele setzen. Kaum eines ist so verlockend, wie den großen Nachbarn zu ärgern.

Dabei sah es lange Zeit so aus, als würden Austro-Fans und -Spieler wenig Grund zur Freude haben. Zum einen, weil das Spiel nach einigen Hagel- und Regenschauern sowie dazugehörigen Blitz und Donner kurz vor der Absage stand und erst mit 100-minütiger Verspätung angepfiffen worden konnte. Zum anderen, weil die deutsche Elf die Klagenfurter Arena eine Halbzeit lang ruhig spielte. Die Masse verfolgte schweigsam die andauernden deutschen Ballzirkulationen. Mesut Özils Treffer aus der 11. Minute entsprang einem Fehler von Keeper Jörg Siebenhandl, den der Deutsche aber stilsicher ausnutzte.

Seine Mannschaft habe es "in der ersten Halbzeit ganz ordentlich gemacht", fasste Bundestrainer Joachim Löw das Geschehen vor der Pause zusammen. Was er in der zweiten Halbzeit sah, führte allerdings zu einer Fehler-Auflistung, die aus seinem Mund selten ist. Ballverluste, keine Ordnung, immer einen Schritt zu spät, schlampig im Spiel nach vorne - gipfelnd in der Bewertung: "Vieles war heute schlecht." Die wirren Versuche eines geordneten Spielaufbaus und missratene Abwehraktionen fanden ihre Zuspitzung in den Treffern des Augsbugers Martin Hinteregger (53.) und des Schalkers Alessandro Schöpf in der 69. Minute.

FCA-Verteidiger Hinteregger erzielt Treffer für Österreich

Hinteregger brachte die zuvor schweigenden Anhänger mit seinem Tor zu lärmen. "Von mir waren 80 Leute im Stadion. Da ist natürlich fantastisch, wenn das so läuft", so der Innenverteidiger. Den Deutschen fehlte es an diesem Abend an der Mentalität, daran noch etwas zu ändern.

Nach der Partie versuchten sich die Spieler in der Kombination aus Selbstkritik und Beschwichtigung. Ja, die zweite Halbzeit sei schlecht gewesen, räumten sie unisono ein. Allerdings hätte man auch in der Vergangenheit das ein oder andere vermasselte Vorbereitungsspiel eingestreut. Vor zwei Jahren beispielsweise setzten die Deutschen der EM in Frankreich ein 1:3 gegen die Slowakei voraus. Auch damals spielte das Wetter eine Hauptrolle. Auch in Augsburg zog man das Spiel durch.

In Klagenfurt machten sich die Spieler drei Mal warm, ehe endlich angepfiffen wurde. "Erst aussi, dann eini, dann wieder aussi, dann eini und wieder aussi. A bisserl scheiße", schilderte Österreichs Offensivspieler Peter Zulj wortgewaltig die Geschehnisse vor der Partie.

Unbeeindruckt davon zeigte sich Manuel Neuer. Sein erstes Spiel nach beinahe neun Monaten liefert zumindest Indizien, dass der Torhüter tatsächlich noch in Topform nach Russland fährt. Reden wollte der Kapitän nach dem Spiel aber nicht. Am Dienstag werde er erstmals in der Vorbereitung öffentlich sprechen, teilte der DFB mit. Dann liegt die Kader-Reduzierung einen Tag zurück.

Neuer wird also als erster Torwart zur WM fahren. Das dürfte Angela Merkel am Sonntag aus erster Hand erfahren haben. Da besuchte die Bundeskanzlerin das deutsche Team im Trainingslager in Eppan. Ein Besuch in der Mannschaft während der WM ist noch offen. Löw jedenfalls dürfte die Reiselust der Kanzlerin nicht unbedingt angefacht haben: "Wenn wir so spielen, haben wir in Russland keine Chance."

