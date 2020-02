vor 39 Min.

Nordische Kombination 2019/20 am 8.2./9.2.2020 live im TV und Stream

Die Nordische Kombination ist ab morgen, 8.2.2020, aus Otepää live im TV und Stream zu sehen. Hier lesen Sie die Infos zur Übertragung im Fernsehen und Online-Stream.

Informationen zu Termin, Zeitplan und Kalender der Nordischen Kombination 2019/20 finden Sie hier.

Die Nordische Kombination 2019/20 läuft am 8.2./9.2.2020 live im TV und Stream. Free-TV, Gratis-Stream oder Bezahl-Fernsehen - lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung.

Die Weltcup-Saison 2019/2020 der Nordischen Kombination wird an diesem Wochenende aus Otepää in Estland übertragen. Sie endet am 15. März 2020 in Schonach ( Deutschland).

Nordische Kombination am 8.2./9.2.2020 live im Fernsehen und Stream: Free-TV in ARD und ZDF oder Pay-TV?

Die Nordische Kombination wird auch in ihrer Weltcup-Saison 2019/20 wieder von den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt. ARD und ZDF konnten sich die TV-Rechte sichern und übertragen wohl wieder im Wechsel die Wettbewerbe live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream. Somit können Fans die Nordische Kombination kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream in den Mediatheken sehen. Eine Übertragung im Pay-TV auf Sky oder DAZN findet heuer nicht statt.

Weiter unten finden Sie alle TV-Termine mit Erklärung, ob ARD oder ZDF überträgt.

TV-Termine Nordische Kombination: Übertragung am 8.2./9.2.2020 im TV und Live-Stream in ARD und ZDF

Wie bereits erwähnt, teilen sich die ARD und das ZDF die TV-Rechte und die Live-Übertragung beim Weltcup der Nordischen Kombination wieder auf. Hier erfahren Sie, welches Rennen von welchem Sender live gezeigt wird sowohl im TV als auch online im Stream in den Mediatheken.

Termin, Datum Land, Austragungsort Disziplin Live in der Übertragung in ARD oder ZDF 29.11.2019 Finnland , Ruka HS 142 / 5 km ARD 30.11.2019 Finnland , Ruka HS 142 / 10 km ARD 01.12.2019 Finnland , Ruka HS 142 / 10 km ARD 07.12.2019 Norwegen , Lillehammer Team HS 98 / 4 × 5 km ZDF 08.12.2019 Norwegen , Lillehammer HS 140 / 10 km ZDF 21.12.2019 Österreich , Ramsau HS 96 / 10 km ZDF 22.12.2019 Österreich , Ramsau HS 96 / 10 km ZDF 10.01.2020 Italien , Val di Fiemme HS 134 / 10 km ARD

11.01.2020 Italien , Val di Fiemme HS 134 / 10 km ARD

12.01.2020 Italien , Val di Fiemme Teamsprint HS 134 / 2 × 7,5 km ARD

25.01.2020 Deutschland, Oberstdorf Team HS 140 / 4 × 5 km ARD

26.01.2020 Deutschland , Oberstdorf HS 140 / 10 km ARD

31.01.2020 Österreich , Seefeld HS 109 / 5 km ZDF

01.02.2020 Österreich , Seefeld HS 109 / 10 km ZDF

02.02.2020 Österreich , Seefeld HS 109 / 15 km ZDF

08.02.2020 Estland , Otepää HS 100 / 10 km ARD

09.02.2020 Estland , Otepää HS 100 / 10 km ARD

22.02.2020 Norwegen , Trondheim HS 138 / 10 km

23.02.2020 Norwegen , Trondheim HS 138 / 10 km

29.02.2020 Finnland , Lahti Teamsprint HS 130 / 2 × 7,5 km

01.03.2020 Finnland , Lahti HS 130 / 10 km

07.03.2020 Norwegen , Oslo HS 134 / 10 km

14.03.2020 Deutschland , Schonach HS 106 / 10 km

15.03.2020 Deutschland , Schonach 2 × HS 106 / 15 km







