Nordische Kombination 2019/20 in Oslo: Zeitplan, Termine, Rennkalender

Nordische Kombination 2019/20 am 7.3.2020 in Oslo (Norwegen): Zeitplan, Termine, Rennkalender. Im Bild: Der deutsche Hoffnungsträger Karl Geiger.

Termine, Zeitplan und Rennkalender - alle Infos zur Nordischen Kombination 2019/2020 am 7.3.2020 in Oslo (Norwegen). Wann hat die Saison begonnen? Welche Wettkämpfe stehen auf dem Programm?

Wie Sie die Nordische Kombination 2019/20 live im TV und Stream sehen können, finden Sie hier.

Nordische Kombination 2019/20: Am 7. März 2020 gehen die Wettkämpfe in Oslo in Norwegen weiter.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr zu den Wettkämpfen, dem Zeitplan und dem Rennkalender der Nordischen Kombination. Außerdem gibt es alle Infos zu Terminen und Datum.

Nordische Kombination 2019/20: Termine, Zeitplan, Kalender

Hier finden Sie alle Termine und den Zeitplan/Kalender der Herren der Nordischen Kombination 2019/2020. Sollten sich Veränderungen bei den Weltcup-Terminen einstellen, berichten wir hier nach.

Termin Land, Austragungsort Disziplin Uhrzeit 29.11.2019 Finnland , Ruka HS 142 / 5 km 11.00 Uhr

30.11.2019 Finnland , Ruka HS 142 / 10 km 08.30 Uhr

01.12.2019 Finnland , Ruka HS 142 / 10 km 09.10 Uhr

07.12.2019 Norwegen , Lillehammer Team HS 98 / 4 × 5 km 10.00 Uhr

08.12.2019 Norwegen , Lillehammer HS 140 / 10 km 09.15 Uhr

21.12.2019 Österreich , Ramsau HS 96 / 10 km 11.00 Uhr

22.12.2019 Österreich , Ramsau HS 96 / 10 km 11.00 Uhr

10.01.2020 Italien , Val di Fiemme HS 134 / 10 km 10.00 Uhr

11.01.2020 Italien , Val di Fiemme HS 134 / 10 km 10.00 Uhr

12.01.2020 Italien , Val di Fiemme Teamsprint HS 134 / 2 × 7,5 km 09.30 Uhr

25.01.2020 Deutschland , Oberstdorf Team HS 140 / 4 × 5 km 09.00 Uhr

26.01.2020 Deutschland , Oberstdorf HS 140 / 10 km 10.45 Uhr

31.01.2020 Österreich , Seefeld HS 109 / 5 km 14.00 Uhr

01.02.2020 Österreich , Seefeld HS 109 / 10 km 13.00 Uhr

02.02.2020 Österreich , Seefeld HS 109 / 15 km 12.00 Uhr

08.02.2020 Estland , Otepää HS 100 / 10 km 09.00 Uhr

09.02.2020 Estland , Otepää HS 100 / 10 km 10.00 Uhr

22.02.2020 Norwegen , Trondheim HS 138 / 10 km 09.30 Uhr

23.02.2020 Norwegen , Trondheim HS 138 / 10 km 10.00 Uhr

29.02.2020 Finnland , Lahti Teamsprint HS 130 / 2 × 7,5 km 10.00 Uhr

01.03.2020 Finnland , Lahti HS 130 / 10 km 09.00 Uhr

07.03.2020 Norwegen , Oslo HS 134 / 10 km 10.00 Uhr

14.03.2020 Deutschland , Schonach HS 106 / 10 km 11.30 Uhr

15.03.2020 Deutschland , Schonach 2 × HS 106 / 15 km 11.00 Uhr



Sollten sich Änderungen bzgl. Terminen, Datum, Uhrzeit, Zeitplan oder Rennkalender einstellen, finden Sie hier die entsprechenden Updates.

Nordische Kombination am 7.3.2020 in Norwegen: Kader von Deutschland

Der Deutsche Skiverband gab im Mai 2019 die Einteilung des Kaders für die Saison in der Nordischen Kombination 2019/20 bekannt. Die Sportler wurden auf 5 verschiedene Lehrgänge aufgeteilt. Neben den Lehrgangsgruppen 1a, 1b und 2a sowie dem Förder-Kader wurden auch 19 Sportler für die Lehrgangs-Gruppe 2b aufgestellt.

Lehrgangsgruppe 1a:

Manuel Faißt

Eric Frenzel

Vinzenz Geiger

Fabian Rießle

Johannes Rydzek

Julian Schmid

Terence Weber

Cheftrainer: Hermann Weinbuch

Assistenten: Ronny Ackermann, Kai Bracht

Techniker: Janis Morweiser

