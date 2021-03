vor 17 Min.

Nordische Ski-WM 2021: Zeitplan, Programm, Termine und Strecken heute am 5.3.21

Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2021 finden vom 23. Februar bis zum 7. März 2021 in Oberstdorf statt. Alle Infos zu Programm, Streckenplänen, Terminen, Qualifikationen, Wettbewerben sowie Uhrzeiten erfahren Sie hier.

Nordische Ski-WM 2021: Vom 23. Februar bis zum 7. März tritt in Oberstdorf die internationale Sportelite des Wintersports in den nordischen Disziplinen an. Auch in Oberstdorf werden 2021 – wie seit 1924 in Chamonix – die Weltmeister in den Sportarten Skilanglauf, Skispringen und der Nordischen Kombination ermittelt. Diese Disziplinen werden auch unter dem Begriff Ski Nordisch zusammengefasst. Alle Informationen zu den Wettkämpfen, den Zeitplänen, Qualifikationen, Terminen und Uhrzeiten finden Sie hier.

Nordische Skiweltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf: Termine und das Programm heute am 5.3.21

Nach den Skiweltmeisterschaften im österreichischen Seefeld 2019 richtet 2021 Oberstdorf unter erschwerten Corona-Bedingungen und ohne Zuschauer die FIS Nordischen Skiweltmeisterschaften aus. Das Wettkampfprogramm für die Sportler ist umfassend und sieht im Detail wie folgt aus:

Disziplinen/Legende:

Cross Country = CC, Langlauf

Nordic Combined = NC, Nordische Kombination

SJ = Ski Jumping, Skispringen

HS 137 Großschanze

HS 106 Normalschanze

Datum Uhrzeit Disziplin Wettbewerb Montag, 22.02.2021 10.00 Langlauf (CC) klassisch/Freie Technik: Training Damen/Herren

15.00 Nordische Kombi (NC) klassisch/Freie Technik: Training Damen/Herren Dienstag, 23.02.2021 13.30 CC Freie Technik: Training Damen/Herren

15.30 Skisprung (SJ) HS 106: Training Damen

16.00 NC Freie Technik: Training Damen/Herren Mittwoch, 24.02.2021 9.00 NC HS 106 Training Damen

10.30 NC HS 106 Training Herren

12.30 CC 5 km Freie Technik: Damen Qualifikation

14.00 Uhr SJ HS 106 Training Herren

14.30 CC 10 km Freie Technik, Qualifikation Herren

16.00 CC Sprint klassisch: Training Damen/Herren

16.00 NC klassisch/Freie Technik: Training Damen/Herren

16.45 SJ HS 106 Training Damen

18.00 SJ HS 106: Qualifikation Damen

20.00

Eröffnungsfeier Donnerstag, 25.02.2021







9.00 NC HS 106: Training Damen

10.30 NC HS 106: Training Herren

12.45 CC Sprint Qualifikation klassisch Damen/Herren

15.15 CC Sprint Finals klassisch Damen 1,2 km

15.15 CC Sprint Finals klassisch Herren 1,5 km

15.45 SJ HS 106: Probedurchgang Damen

16.00 NC Training Damen/Herren 5 km/10 km Freie Technik

17.00 SJ Einzelbewerb Damen HS 106

19.15 SJ HS 106: Training Herren Freitag, 26.02.2021







9.00 NC HS 106: Probedurchgang Herren

10.15 NC HS 106: Einzelbewerb Herren

10.30 CC Training Skiathlon klassisch/Freie Technik

16.00 NC Einzelbewerb Herren 10 km

16.00 SJ HS 106: Probedurchgang Damen Team

17.00 NC Training Damen/Herren Team 4x5 km

17.15 SJ HS 106: Teambewerb Damen

19.00 SJ HS 106: Training Herren

20.30 SJ HS 106: Qualifikation Herren Samstag, 27.02.2021







9.00 NC HS 106: Probedurchgang Damen

10.00 NC HS 106: Einzelbewerb Damen

11.45 CC Skiathlon Damen 15 km

13.30 CC Skiathlon Herren 30 km

15.15 SJ HS 106: offizielles Training Herren

15.30 NC Einzelbewerb Damen 5 km F

16.30 SJ Einzelbewerb Herren HS 106

16.30 CC offizielles Training Teamsprint F Sonntag, 28.02.2021 9.00 NC HS 106: Probedurchgang Teambewerb Herren

10.00 NC HS 106: Teambewerb Herren

11.00 CC Teamsprint Qualifikation Damen/Herren Freie Technik

13.00 CC Teamsprint Finals Damen Freie Technik

13.00 CC Teamsprint Finals Herren Freie Technik

15.00 NC Teambewerb Herren 4x5 km

15.30 SJ HS 106: Probedurchgang Mixed Teambewerb

17.00 SJ HS 106: Mixed Teambewerb Montag, 01.03.2021







13.00 CC Training Damen und Herren



15.30 NC Training Herren

17.00 SJ HS 137: offizielles Training Einzelbewerb Damen Dienstag, 02.03.2021







9.00 NC HS 137: offizielles Training Einzelbewerb Herren

13.15 CC 10 km Damen Freie Technik

14.30 CC offizielles Training Einzelbewerb Herren Freie Technik

16.00 SJ HS 137: Probedurchgang Einzelbewerb Damen

16.00 CC offizielles Training Damen/Herren Staffel Freie Technik

16.00 NC Training Herren Freie Technik

17.15 SJ HS 137: Einzelbewerb Damen

19.15 SJ HS 137: offizielles Training Einzelbewerb Herren Mittwoch, 03.03.2021







8.30 NC offizielles Training Einzelbewerb Herren

13.15 CC 15 km Herren Freie Technik

16.00 SJ Probedurchgang Einzelbewerb Damen HS 137

16.00 CC offizielles Training Damen/Herren Staffel Freie Technik

16.00 NC Training Herren Freie Technik

17.15 SJ Einzelbewerb Damen HS 137

19.15 SJ offizielles Training Einzelbewerb Herren HS 137 Donnerstag, 04.03.2021







10.00 NC Probedurchgang Einzelbewerb Herren HS 137

11.00 NC HS 137: Einzelbewerb Herren

13.15 CC Staffel 4x5 km Damen

15.15 NC Einzelbewerb Herren 10 km Freie Technik

16.00 SJ HS 137: offizielles Training Einzelbewerb Herren

17.30 SJ HS 137: Qualifikation Einzelbewerb Herren Freitag, 05.03.2021







9.00 NC HS 137: offizielles Training Teambewerb Herren

13.15 CC Staffel 4x10 km Herren

15.30 NC offizielles Training Teamsprint Herren

15.45 SJ HS 137: Probedurchgang Herren

17.00 SJ HS 137: Einzelbewerb Herren

17.00 CC offizielles Training Massenstart Damen/Herren Samstag, 06.03.2021







9.00 NC HS 137: Probedurchgang Teamsprint Herren

10.00 NC HS 137: Teamsprint Herren

12.30 CC 30 km Damen klassisch

15.00 NC Teamsprint Herren 2x7,5 km

15.45 SJ HS 137: Probedurchgang Teambewerb Herren

16.00 CC Training

17.00 SJ HS 137: Teambewerb Herren Sonntag, 07.03.2021







13.00 CC 50 km Herren klassisch anschl.



Schlussfeier

Alle Infos zum Wettkampfprogramm als pdf zum Download finden Sie zudem hier.

FIS Nordische WM 2021 in Oberstdorf: Tickets, Corona, Spitzensportler und die Stadien

Die Nordische Ski-WM in Oberstdorf wird wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden. Eine Vielzahl an Maßnahmen und Regelungen soll zudem die Sicherheit der Sportler, Trainer und Mitarbeiter des OKs gewährleisten, das ist der Internetseite des Veranstalters Oberstdorf2021 zu entnehmen. Dort finden sich auch aktuelle Antworten zu häufigen Fragen rund um Corona und die Nordische Ski-WM: "Findet die Nordische Ski-WM überhaupt statt?", "Wann muss ich mich testen lassen?", usw.

DSV-Athleten aus Oberstdorf: Sportbotschafter: Die vier Spitzensportler Karl Geiger, Vinzenz Geiger, Katharina Althaus und Johannes Rydzek sind vier Oberstdorfer Sportler im Skiclub 1906 Oberstdorf e.V., die auch bei der Heim-WM um Medaillen antreten.

Stadien in Oberstdorf: Nordische Ski-WM 2021: Die WM-Skisprung-Arena am Schattenberg umfasst fünf Schanzen, darunter die Großschanzen HS 137 und HS 106, die für die Weltmeisterschaften und jetzt auch für die Nordische Ski-WM 21, verwendet werden. Ein umfassendes Loipennetz im Langlauf steht den internationalen Athleten des Nordischen Sports im Langlaufstadion Ried zur Verfügung. Teststrecken und Trainingsbereich liegen nah am Athletendorf.

