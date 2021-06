Übertragung der EM 2021: So sehen Sie Nordmazedonien gegen die Niederlande im TV oder Live-Stream

Nordmazedonien trifft bei der Fußball-EM 2021 im Juni auf die Niederlande. Läuft das Spiel auch im Free-TV? Hier haben wir haben alle Infos zur Übertragung für Sie.

Nordmazedonien und die Niederlande stehen sich heute in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft gegenüber. Die Partie wird die vorletzte Begegnung der Gruppe C sein, in der sich neben den beiden Teams noch Österreich und die Ukraine befinden.

In diesem Jahr verläuft die EM ein wenig anders als gewohnt: Im Gegensatz zu den vergangenen Turnieren findet die diesjährige Europameisterschaft nicht in einem Gastgeberland, sondern in mehreren Städten in ganz Europa statt.

Ist die Begegnung zwischen Nordmazedonien und der Niederlande im Free-TV und im Gratis-Stream zu sehen? Von welchem Sender wird das Spiel übertragen – ARD oder ZDF? In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos zur Übertragung des EM-Gruppenspiels.

Nordmazedonien – Niederlande heute live im Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF? Übertragung, Sender, Datum und Uhrzeit

Das Spiel zwischen Nordmazedonien und der Niederlande ist zum einem im Free-TV und zum anderen im Gratis-Online-Stream zu sehen. Alle Infos zum Spiel finden Sie hier in unserer Übersicht:

Spiel: Nordmazedonien - Niederlande , Gruppenphase der Fußball-EM 2021

- , Gruppenphase der 2021 Datum: 21. Juni 2021

21. Juni 2021 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Johan Cruijff Arena, Amsterdam

Johan Cruijff Arena, Übertragung: MagentaTV

Gruppe: C

Nordmazedonien – Niederlande live: Übertragung der Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Online-Stream

Zehn Spiele der diesjährigen Fußball Europameisterschaft werden exklusiv im TV und Stream bei MagentaTV der Telekom zu sehen sein – und damit nur im Pay-TV. Die meisten Partien laufen aber auch in der ARD oder im ZDF. Welche Sender jeweils das Achtel-, Viertel und Halbfinale der EM übertragen, steht bisher noch nicht fest. Die Übertragungsrechte für das Finale am 11. Juli 2021 hat sich jedoch das ZDF gesichert.

Diese Spiele finden ebenfalls am 21.06.2021 statt:

18.00 Uhr: (Gruppe C) Ukraine – Österreich in Bukarest (Übertragung in der ARD und bei Magenta TV )

– in (Übertragung in der und bei Magenta ) 21.00 Uhr: (Gruppe B) Russland – Dänemark in Kopenhagen (Übertragung in der ARD und bei Magenta TV )

– in (Übertragung in der und bei Magenta ) 21.00 Uhr: (Gruppe B) Finnland – Belgien in St. Petersburg (Übertragung bei Magenta TV)

Nordmazedonien – Niederlande: So liefen bisherige Begegnungen

Nordmazedonien und die Niederlande trafen bereits vier Mal aufeinander. Zwei Spiele konnte die Niederlande für sich entscheiden, zweimal gingen die beiden Teams mit einem Unentschieden vom Platz. Damit gehen die Holländer als Favoriten in die Partie. Die letzte Begegnung liegt jedoch bereits etwas zurück: Zuletzt trafen die Mannschaften im Jahr 2009 aufeinander, wo die Niederlande mit einem 4:0 als Sieger vom Platz ging.

